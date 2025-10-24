口湖賞鳥 11/2騎單車暢遊啖美食

口湖鄉每到秋冬，10多種鳥類聚集在口湖，宛如賞鳥天堂，圖為高蹺鴴。（蔡云姍提供）

雲林縣口湖鄉每到秋冬迎來賞鳥季，包括高蹺鴴等超過數十種鳥類將出現沿海、滯洪池，金湖商圈觀光發展協會相準賞鳥季，十一月二日將辦自行車賞鳥活動，邀兩百名民眾騎車遊覽，更提供十三道自助美食。理事長曾家祐表示，因非洲豬瘟影響，自助美食含豬肉原料將全數更換，讓遊客安心。

口湖遊客中心營運經理蔡云姍表示，椬梧滯洪池每年十一月左右將迎賞鳥季節，屆時蒼鷺、小白鷺等十多種鳥類都會聚集，甚至還會有黑面琵鷺，是雲林沿海最佳賞鳥天堂。

曾家祐表示，首度舉辦秋季自行車賞鳥活動，限額報名兩百位，以口湖遊客中心為起點，一路經過椬梧滯洪池、興安代天府一七九九驛站、四湖鄉箔子寮喔熊藝術村，再折返回口湖金湖萬善爺廟、龍台宮，最後抵達遊客中心，總長卅七公里。

曾家祐表示，龍台宮將舉辦特色市集，更有美食自助餐，提供烏魚子冷盤、蒲燒鰻米糕、文蛤蒸蛋等共十三道料理，因應台中傳出感染非洲豬瘟事件，料理中有含豬肉相關食材將以其他食材替代。

雲嘉南濱海國家風景區管理處秘書吳宗青表示，雲林口湖有豐富的漁產，包含烏魚子、牡蠣、文蛤等，更有國家級的成龍溼地可欣賞美景，歡迎民眾一起騎腳踏車遊覽、賞鳥。

