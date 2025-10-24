為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    口湖賞鳥 11/2騎單車暢遊啖美食

    2025/10/24 05:30 記者李文德／雲林報導
    口湖鄉每到秋冬，10多種鳥類聚集在口湖，宛如賞鳥天堂，圖為高蹺鴴。（蔡云姍提供）

    口湖鄉每到秋冬，10多種鳥類聚集在口湖，宛如賞鳥天堂，圖為高蹺鴴。（蔡云姍提供）

    雲林縣口湖鄉每到秋冬迎來賞鳥季，包括高蹺鴴等超過數十種鳥類將出現沿海、滯洪池，金湖商圈觀光發展協會相準賞鳥季，十一月二日將辦自行車賞鳥活動，邀兩百名民眾騎車遊覽，更提供十三道自助美食。理事長曾家祐表示，因非洲豬瘟影響，自助美食含豬肉原料將全數更換，讓遊客安心。

    口湖遊客中心營運經理蔡云姍表示，椬梧滯洪池每年十一月左右將迎賞鳥季節，屆時蒼鷺、小白鷺等十多種鳥類都會聚集，甚至還會有黑面琵鷺，是雲林沿海最佳賞鳥天堂。

    曾家祐表示，首度舉辦秋季自行車賞鳥活動，限額報名兩百位，以口湖遊客中心為起點，一路經過椬梧滯洪池、興安代天府一七九九驛站、四湖鄉箔子寮喔熊藝術村，再折返回口湖金湖萬善爺廟、龍台宮，最後抵達遊客中心，總長卅七公里。

    曾家祐表示，龍台宮將舉辦特色市集，更有美食自助餐，提供烏魚子冷盤、蒲燒鰻米糕、文蛤蒸蛋等共十三道料理，因應台中傳出感染非洲豬瘟事件，料理中有含豬肉相關食材將以其他食材替代。

    雲嘉南濱海國家風景區管理處秘書吳宗青表示，雲林口湖有豐富的漁產，包含烏魚子、牡蠣、文蛤等，更有國家級的成龍溼地可欣賞美景，歡迎民眾一起騎腳踏車遊覽、賞鳥。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播