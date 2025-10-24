為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防堵豬瘟 南投議員促速建廚餘處理廠

    2025/10/24 05:30 記者張協昇、陳鳳麗／南投報導
    投縣家畜疾病防治所針對養豬場與畜牧場周遭加強清消。（南投縣府提供）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，染疫途徑可能來自廚餘，南投縣議員蔡銘軒、陳宜君等人昨在議會質詢時，要求縣府未來全面禁用廚餘養豬，避免成防疫破口，並加速縣內廚餘處理廠興建進度，讓廚餘回歸堆肥的自然循環。

    縣府家畜疾病防治所所長唐佳永則表示，縣內有八十處養豬場，使用廚餘養豬八場，目前通報與發生疫情養豬場有運豬車往來的四十場關連場，並無南投養豬場，該養豬場賣出的二十八頭豬也未賣到南投，但已要求各養豬場加強清消及自主防範，每日通報豬隻飼養健康情況。

    南投縣前天起也配合中央政策暫時全面停止廚餘養豬，惟各公所清潔隊廚餘照收，避免民眾隨地棄置，但環保局籲請民眾配合惜食減量，並將廚餘瀝乾再交由清潔隊回收，尤其勿把來源不明的肉品或未烹煮的生豬肉，丟到廚餘桶，應裝袋直接丟入垃圾車處理。

    全縣人口最多的草屯鎮，過去有四分之一廚餘給飼養放山雞的養雞場，清潔隊將多接洽幾場放山雞養雞場，盼能增加廚餘去化量。

    而為確保學生營養午餐食材安全無虞，縣府教育處已要求各校使用CAS冷凍豬肉或適時調整菜單，以雞、鴨、魚、蛋等食材取代溫體豬肉，並加強宣導惜食減量零剩食，將廚餘水分瀝乾後再送出或將廚餘轉化為堆肥。

