桃市皮蛇疫苗補助僅135人完成 挨批

桃園市帶狀疱疹（皮蛇）疫苗補助今年七月一日開跑，至今僅一三〇多人完成補助，衛生局昨於議會定期會工作報告時，各黨派議員認為皮蛇補助條件太嚴苛，建議適度放寬。

衛生局長賈蔚答詢說，桃市的補助條件其實是最寬鬆的，且流感、新冠疫苗施打及預立醫療決定因此都有顯著成長，明年維持補助一千人及現行補助條件，後續再依實際執行成果研議調整，統計今年七月一日至十月廿日，共接種一三五劑次，尚有五十人待接種。

議員謝美英表示，桃市皮蛇疫苗補助辦法過嚴，五十歲以上市民要符合兩條件，包括接種過流感及新冠疫苗，並完成預立醫療決定書簽署，才能享有疫苗第二劑補助，她在上個會期就要求檢討政策並適度放寬，迄今未見任何調整。

議員張肇良說，皮蛇疫苗至今完成補助的人很少，尤其只補助第二劑，不補助第一劑，很多民眾抱怨「打第一劑要先自費七、八千元，難以負擔，何來第二劑？」市府應檢討政策有無問題。

議員錢龍表示，桃市皮蛇疫苗剛上路，加上創新的補助辦法，目前完成補助的人數不多，是可以理解的，明年持續補助民眾施打，若執行成效仍不佳，衛生局就該研議檢討。

