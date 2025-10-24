桃園「時光留聲機」 展現青年設計創意

桃園設計庫推出「時光留聲機─青年設計展」。（記者李容萍攝）

桃園市政府青年事務局即起至十一月廿日，於「桃園設計庫」推出「時光留聲機─青年設計展」，以「回望─現在─展望」為主軸，串聯設計能量，邀請民眾見證桃園青年設計力在城市中發芽、綻放與延續的歷程。

青年局長侯佳齡表示，桃園設計庫二〇二一年進駐中壢區新明市場六樓以來，成為青年創意人才交流與成長的重要據點，該局與在地大專院校及高中職設計科系合作，打造設計庫為青年設計師的培育與孵化基地，並結合青創資源與創業輔導機制，協助新創團隊與自由工作者實踐創意。

「時光留聲機─青年設計展」展覽以多元形式呈現設計庫的創意軌跡，「時光隧道牆」精選歷年展覽、講座與活動記錄，重現一路走來的精彩瞬間與創意記憶；「進駐團隊展示區」集結現任設計團隊代表作品，涵蓋平面設計、品牌策略、手作工藝、教育互動與空間設計等領域，展現新世代設計師的創意廣度與跨域精神。

展品當中，霆益國際有限公司以手染工藝與皮革創作為主，有皮革玩偶、錢包與吊飾，是職人對細節與美學的堅持；三本設計製造展出由大溪居民與木工藝術家共同創作的互動玩具，靈感取自和平路上的祥獸與茛笤葉意象，展現地方故事的溫度與創意；美好療癒有限公司帶來療癒的袖珍食物黏土與手作藝術。

