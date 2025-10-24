為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    《苗栗隨機殺人案》表揚英勇救童 女師：做該做的事

    2025/10/24 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣長鍾東錦（左三）表揚英勇救童的黃老師（右三）。（記者彭健禮攝）

    苗栗市十月二日發生男子邱明治持刀隨機殺人事件，造成丁姓、徐姓兩名國小女童及五十歲林姓男子受傷。過程中，中華基督教便以利教會附設安親班黃姓女老師冒險把受邱男挾持的丁姓女童拉開救走，英勇行為備受社會頌揚，縣長鍾東錦昨接見表揚。黃老師感謝各界的鼓勵與肯定，表示對每個來安親班的孩子，「我都有責任」，當下沒想這麼多，「只想把孩子救回來」，她只是做了身為老師應該做的事。

    鍾東錦表示，黃老師為了學生安全，奮不顧身，讓人感動，縣府予以公開表揚，因該教會安親班也提供清寒學生免費課輔，已指示社會處提升其福利，並請警、衛、社政及教育處與鄉鎮市公所密切合作，共同維護學童安全，讓家長安心。

    事發當天，女老師帶著丁姓女童在內的安親班孩子，於路口等紅燈準備過馬路，發現邱男持刀當街刺傷林男後，朝她們逼近，女老師向孩童喊聲「快走」，但丁姓女童反應不及，遭邱男抓住挾持。

    女老師見狀上前把丁姓女童拉開，同時間邱男手起刀落，朝女童腹部刺了一刀，女老師帶著女童跑去附近上苗里長家，請里長打一一九送醫，後轉送中國醫藥大學附設醫院救治；女童已於廿日返回學校上課。

