北市7月房市 交易量比去年減5成

台北市地政局昨發布最新一期房市實價登錄，七月交易量、交易總額都較六月減少；與去年同期相較，交易量減幅近五成，交易總額減幅逾四成四。交易總額除中山區增加，其他各區都減少，以內湖減少過半，減幅最大。在住宅價格指數部分，大樓、公寓都呈現下跌，只有小宅一枝獨秀，月線微漲。

七月實價登錄情形，交易四二四件，較六月五一九件減少九十五件，減幅一八．三％，較前一年同期八三七件，減幅四九．三四％；交易總額一二四．二三億元，較六月一六三．三七億元減少三九．一四億元，減幅二三．九六％，較前一年同期二二二．五二億元，減幅四四．一七％。

在十二個行政區中，只有兩區交易量增加，增幅最大為中山區，增加一三．二四％；減幅最大為士林區，減少四二．五五％。交易總額依序由中山區二二．四四億元、大安區十九億元及內湖區十八．四億元居前三名；總額最少為萬華區，僅三．八九億元，總額最高的中山區與最低的萬華區差約四．七七倍。交易總額除中山區增加〇．二七％外，其餘行政區皆減少，減幅最大為內湖區，減少五〇．七四％。

