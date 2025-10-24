為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大巨蛋漏水績效卻過關 議員批黑箱

    2025/10/24 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    台北大巨蛋二〇二三年底落成啟用以來，場館漏水問題始終無法根除，北市府也指出，如連續兩年營運績效評估未達七十分，可與遠雄解約；今年營運績效評估出爐，達八十．二五分過關。北市體育局昨日至議會工作報告，議員質疑營運績效評估報告不公開，批評黑箱作業讓監督成為空談；此外，遠雄不斷漏水也沒有罰到最高金額三百萬元，也被質疑放水。體育局表示，抓漏確實相當困難，遠雄也有積極找團隊處理，有關議員建議事項，會再與相關局處研議。

    評估報告不公開 挨批蓋牌

    國民黨議員曾獻瑩表示，體育局曾於去年公開營運績效委員會的會議紀錄與委員名單，學者意見清楚記載、可供外界檢視，但今年九月召開的營運績效評估會，卻被以「涉及營業機密」為由不公開，包含會議紀錄、評分內容、委員名單都蓋牌。

    民眾黨議員陳宥丞也批，這份工作報告不及格，甚至不該送進議會，因為內容全部黑箱、蓋牌，市民三年來對於大巨蛋的監督被視為無物，難道還要議會背書？報告應該退回。

    體育局︰部份內容涉及商業機密

    體育局長游竹萍說，去年的會議是諮詢會，因此有公開，今年的營運績效評估，則基於促參規範沒有公開，因為部份內容會涉及大巨蛋商業機密。

    曾獻瑩質疑，評分項目中多為公共管理性質，頂多就是財務管理情形涉及商業機密，若真有財務資料或金管會規範不能揭露，市府可以馬賽克處理，但不該以營業機密理由，將整份會議紀錄封存。

