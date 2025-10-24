為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市壽喜燒店爆食物中毒 勒令停業

    2025/10/24 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    衛生局表示，昨日已前往稽查，發現有食材未加蓋保存的衛生缺失。 （記者蔡愷恆攝）

    民眾在社群平台發文反應，廿日前往新光三越南西店的牛喜壽喜燒用餐，但隔日出現腹瀉、發燒到卅八．八度，送急診後返家又開始發燒。民眾說，同行友人也有同樣狀況，已通報衛生局。衛生局表示，前日已前往稽查，發現有食材未加蓋保存的衛生缺失，責令業者限期改善完成，檢驗過程則需一到二週才會出爐。直至截稿前，接獲醫院通報疑似食物中毒已達六人，衛生局已通知業者勒令停業。

    食材未加蓋保存 通報達6人

    店家在社群媒體上發布，前日下午三點半左右接獲衛生局至現場稽查時，才得知有民眾用餐後出現身體不適情形，「該門市採現場點餐制，無法取得顧客聯絡資訊，誠摯呼籲當日用餐後若有不適狀況的顧客，請盡快與粉專聯繫，以利進一步關懷與協助釐清相關情形。」店家指出，目前初步查驗結果顯示，相關食材保存均符合食品安全規範。其中，蛋品為合法登錄牧場直送，具完整檢驗證明文件，現場蛋液也依規保存。

    不過衛生局廿二日前往稽查，現場查有冰箱食材未加蓋保存之衛生缺失事項，已責令業者於十月廿七日前改善完成，期屆如未改善，將依食安法第八條及第四十四條處六萬至兩億元罰鍰；現場也抽驗用於醬料的「蛋液慕斯（原味）」及「蛋液慕斯（松露）」，檢驗結果至少要等一週才會出爐。

