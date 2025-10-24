北市推「秘密基地」4備案 輝達下週決定

包括松南營區、北士科T12、新洲美段43地號、大同公司總部

新光人壽（新壽）廿二日鬆口，願意在北市府返還已支付成本的前提下，協商解除北士科T17、T18地上權合約，台北市副市長李四川昨表示，輝達已獲知新壽決定，反映「有些驚訝」，市府已跟新壽聯絡要談解約金，沒有預設金額，過去三年的成本都可以承擔；市府給輝達的備案今天到期，據了解，市府將推薦松南營區、北士科T12、日前李四川所說比T17、T18更大的「秘密基地」—新洲美段四十三地號的學校用地，以及大同公司自薦的中山北路總部，總計四處地點，目前輝達仍傾向T17、T18，也不排除選擇「秘密基地」，等下週決定。

李四川︰市府願承擔新壽3年成本

李四川表示，新壽宣布合意解約的時間，是美國的深夜，市府已聯繫輝達告知最新狀況，由其進行內部討論，備案的部分也會繼續進行；市府會持續與輝達保持聯繫，若有進度或決定，會配合並給予協助。不過，從輝達人員的反應，可以看出對新壽態度的轉變「有些驚訝」。

輝達獲知新壽決定「有些驚訝」

地政局長王瑞雲昨在議會表示，已經跟新壽聯絡，會由幕僚先協商，包括新壽已繳的擔保金、權利金、地租、設計費等，以及利潤、補償金等，最快下週面對面談，只要金額合理，市府應該會同意。初步決定以平均地權基金支付，依特種基金管理辦法，若今年送議會，只需要備查。不過，秘書長李泰興補充說，因為金額大，會送議會說明，經議會討論同意，才會比較周延。

補償金將以平均地權基金支付

至於新壽要把五到八億補償金做公益，王瑞雲說，補償金額是還要協商的內容，看屆時協商的結果。此外，市府已啟動T17、T18專案設定地上權給輝達的計畫書準備、取消中間分隔道路的細部都市計畫變更，預計兩個月完成。法務局長連堂凱說，希望在明年六月電腦展前塵埃落定。

國民黨台北市議員游淑慧表示，未來要給新壽的解約金，估算可分三筆，包含履約保證金三．六五億、已繳權利金廿九．九三億、已繳土地租金二．七九九億；她認為，「請神容易送神難」，好不容易新壽只想拿回成本走人，市府也想拿回土地送人，若解約金額沒有太不合理，「不用踩的太硬」，市府最好在十一月底前完成和新壽的協商，送議會審查。

至於三年成本估算，因還要考慮投資效益、土地租金及利息，還有後續的協商，所以要留待協商後才知大約金額。

