《非洲豬瘟風暴》北市營養午餐 暫停使用溫體豬

防範非洲豬瘟，北市跨局處昨前往市場稽查，尚未發現異常情形。（市場處提供）

禁宰、禁運5天 攤商無奈被迫休假 「一天損失至少好幾萬」

台中市一處養豬場檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例，全國禁宰、禁運五天，台北市教育局昨宣布營養午餐暫停使用溫體豬，記者實地走訪市場，攤商皆表示，目前豬價沒有漲價趨勢，今起至少放假五天，無可奈何該休息就休息。不過在地店家則大嘆吃不消，「一天損失至少好幾萬」，本來假期可以加減做生意，現在供應商沒豬肉供應，只能被迫休假，希望五天後能趕快恢復正常。

市府至各市場抽查 未發現異常

面對非洲豬瘟危機，台北市府在廿二日組成非洲豬瘟跨局處防治應變小組，指派市場處主政並聯合動保處、衛生局，昨一早針對北市環南、西寧、南門實地抽查，各豬肉販售攤位均能出示合法屠宰證明及進貨來源文件，尚未發現異常情形，後續也將持續針對各大市場抽查。北市市場處指出，中央下令禁宰、禁運五天，如西寧市場、龍城市場為配合中央禁宰政策，已主動宣布豬肉攤休市五日。

西寧、龍城市場 豬肉攤休市5日

北市教育局原先宣布，各校營養午餐均使用具認證標章的豬肉，且絕大多數並非採用溫體豬，不過昨政策也轉彎。教育局表示，針對極少數曾使用溫體豬的業者，已暫時停用相關食材。

永春市場豬肉攤商表示，目前豬肉價格尚無波動，豬肉價格不會突然上漲，今起至少休息五天起跳，面對豬瘟無可奈何「該休息就休息」。環南市場豬肉攤商說，之後價格會不會波動，還需要觀察疫情是否有擴散，且戰且走。

魯肉飯、排骨店家 暫時店休

位於台北市晴光市場的「黃記魯肉飯」曾入榜米其林必比登，面對豬瘟，直接宣布「因溫體豬肉市場暫時無法供應，本店暫時店休數天」，至於要休多久，黃記魯肉飯表示，需待肉品恢復供應後開始正常營業。

城中市場名店阿順排骨則大嘆「吃不消」，老闆娘表示，他們就是靠排骨維持生計，這次非洲豬瘟導致禁運、禁宰，讓他們一天損失至少好幾萬，因為基本開銷就擺在那邊，目前還有少許庫存可以賣，但是原本想說遇到連續假期，可以加減做生意，現在也只好因為豬瘟無法營業，直接被迫放假三天，現在只能等到廿八日看廠商能不能恢復正常供貨。

記者昨上午實地走訪永春市場，豬肉各攤商生意都不錯。（記者孫唯容攝）

