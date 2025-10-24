高雄豬肉充足價穩 肉品市場全面消毒

台中爆發非洲豬瘟，市長陳其邁昨天下午前往左營龍華市場及全聯富國店，了解肉品供應狀況，根據各市場攤商回報，目前高雄的豬肉價格整體穩定、供應充足，足以支應市場需求約二至三天左右，農業部也同時釋出冷凍肉品，以穩定供需。

全聯經理告訴陳其邁，全聯販售的國產生鮮豬肉供貨量充足，豬肉均來自可溯源的契約牧場與合格屠宰廠，有獸醫師駐廠把關，消費者可安心食用；陳其邁也到龍華市場視察，他說，高市各賣場及市場豬肉供貨均正常，業者的豬肉備貨量也充足，指示各局處掌握市場供貨情形，並加強稽查追蹤價格動態。

陳其邁表示，即日起，衛生局對於市面通路進行豬肉來源檢查，經發局啓動零售市場豬肉供需及價格稽查，環保局針對廚餘進行管制處理，農業局對於養豬場強化門禁與全面消毒，要求飼料車與各種車輛進場須自主消毒，監控化製量防異常死亡，肉品市場休市五天（廿三至廿七日）期間全面消毒。

協助落實養豬戶轉用飼料

此外，高雄市全面禁止廚餘養豬，協助落實養豬戶轉用飼料，若後續因疫情防控或供應鏈調度等因素，造成短暫供貨延遲，市場攤商將暫時休息或調整營業項目，市府將提供必要協助，於確認防疫無虞後，再行恢復販售。

