光復節連假 高雄星光公園玩水吹海風

夜色下的星光水岸公園，光影璀璨。（工務局提供）

�光復節三天連假展開，高雄活動相當多，高雄海洋派對搭配星光公園升級後開放，及萬聖節相關活動，都適合親子同遊。

位於高雄展覽館輕軌站旁的星光水岸公園，升級後成為高雄玩水新地標，將從今天起試營運。公園除週一休園外，民眾可全天候入園散步、賞景，但水上遊具區只開放到十一月二日，十天限定，預計明年四月才會正式開放。

請繼續往下閱讀...

改造後的星光水岸公園採「水陸雙主題」開放設計，遊客可在陸域欣賞港邊風景、吹海風散步，也能進入水域區降溫消暑。園區內設有多項水上遊具、滑水道與無邊際鞦韆拍照區等熱門設施，讓大小朋友盡情玩水。

配合萬聖節即將到來，壽山動物園廿四至廿六日推出「萌鬼萌獸來搗蛋」，穿動物變裝可免費入園；大高雄市觀光商圈總會�也於廿五至廿六日，在三塊厝車站前封街，舉辦「高雄萬聖狂歡節︱妖怪夜行祭」。

壽山動物園24至26日 穿動物變裝免費入園

「高雄眷村嘉年華」廿五、廿六日於左營首發登場，今年首度將活動範圍從建業新村延伸至明德新村，活動包括親子二手市集、眷村知識特展、進駐戶體驗活動。

茂林情人谷溫泉園區的「Teldreka 132線觀光音樂節」，廿五、廿六日邀請金曲獎最佳歌手ABAO阿爆和葛西瓦等人演唱，民眾還可報名參加部落漫遊小旅行。

「二〇二五高雄國際食品展」昨天於高雄展覽館南館登場，「高雄首選」與「高雄海味」兩大城市品牌，成功拓展國際市場，今年更創下五．五八億元海外訂單佳績。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法