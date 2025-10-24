反對楓港溪設風機 居民30日北上陳情

枋山鄉楓港溪下游風電開發爭議未解，屏盛公司看上恆春半島北端強勁的落山風，規劃在楓港溪兩岸設置十座風力發電機組，每座基座最大使用面積達六百六十平方公尺，單機容量四至五兆瓦，總裝置容量高達四十至五十兆瓦，然而，今年秋季猛禽過境，鳥友與居民在當地多次記錄到赤腹鷹、灰面鵟鷹等候鳥活動影像，「打臉」廠商聲稱的「沒有任何遷徙性猛禽紀錄」。

鳥類生態專家指出，開發單位聲稱風機總高度介於一百一九至一百八十公尺，認為候鳥可「輕鬆飛過」，但赤腹鷹與灰面鵟鷹在起飛、滑降或夜息後再度起飛的階段，飛行高度極可能與風機葉片掃略範圍重疊，產生撞擊風險，今年的觀測紀錄清楚顯示，候鳥確實在規劃區上空及溪谷間活動，開發風機恐嚴重干擾遷徙生態。

屏東縣政府昨強調，業者若未經許可即在農地動工，將依區域計畫法嚴查嚴罰，地方不同意，縣府當然不會支持。

屏盛公司表示，該公司在環境部專案小組初審會中，已提出過境猛禽鷹起鷹落停機機制，以降低撞擊風險。

獅子鄉楓林村長宋銘德表示，多數地方居民與環團皆強烈反對開發案，居民已決定於十月三十日北上經濟部陳情，要求中央正視地方聲音。

