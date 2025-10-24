為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防堵非洲豬瘟 屏東停收外縣市廚餘

    2025/10/24 05:30 記者羅欣貞、劉人瑋／綜合報導
    防堵非洲豬瘟，屏縣嚴密防疫，化製車消毒。（屏東縣府提供）

    祭出化製廠管理、廚餘去化與環境清消等三措施 降低跨區感染風險

    台中爆發非洲豬瘟，屏東縣政府昨天全面稽查廚餘養豬場，並祭出化製廠管理、廚餘去化與環境清消等三大措施，要求相關業者即日起停止收受外縣市廚餘，降低跨區感染風險。

    屏縣有一千兩百八十五家養豬場為全國最多，在養頭數一百萬四千五百九十二頭為全國第二多，年產值一百七十四億元，其中九十八家為廚餘養豬場、飼養十五萬五百一十九頭，佔全縣在養頭數十七％。

    屏東縣府配合農業部應變啟動十大措施，由農業處、動防所、環保局及警察局組成聯合稽查小組，昨兵分五路，首波以九十八家廚餘養豬場為主要稽查對象，確保全部落實禁用廚餘措施。

    合格豬肉加熱煮熟即保證安全

    縣長周春米表示，為防堵非洲豬瘟，由副縣長黃國榮擔任召集人成立「非洲豬瘟應變專案小組」，提前預防佈署，並提醒民眾不要恐慌，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，食用國產屠宰檢查合格豬肉，經加熱煮熟即可保證安全。

    黃國榮指出，針對屏縣化製廠收受處理作業，縣府同意除台中市以外的其他縣市的斃死豬、動物性廢渣、下腳料進入屏縣化製廠化製處理，但仍建請彰化、雲林、台南、宜蘭等本身具備化製廠的縣市，優先處理該縣斃死豬。

    黃國榮說，針對廚餘去化處理，由環保局協助清運縣內各機關、學校、團體所產生的廚餘，進入崁頂焚化廠去化處理，同時要求相關廚餘收受業者即日起停止收受外縣市廚餘，以降低跨區感染風險。

    禁止廚餘對黑豬產業將造成重大衝擊，尤其屏東黑豬為台灣原生種；屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，現階段會全力配合政府禁止廚餘養豬政策，但本土黑豬以廚餘飼養才會有風味，沒有廚餘吃，等於讓黑豬滅種，希望政府能設置大型蒸煮中心，由政府管控，這樣最安全。

    台東豬肉11月起只出不進

    台東縣政府昨天也與豬農、產銷班開會決議，從十一月起台東豬肉只出不進，以防病源流入；縣動物防疫所長陳佳欣說，台東全縣約五萬頭豬，目前未傳出豬瘟，該所先以電話或遠距離觀察疫調，由飼主回報狀況，台東縣二〇一九年起即禁止廚餘養豬，將持續稽查。

