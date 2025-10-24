台鐵平溪線復建 估需1個月

因風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，北部持續強降雨，台鐵平溪線嶺腳站附近路基坍方一百多公尺，台灣鐵路公司董事長鄭光遠昨天到現場勘查復建工程，預估需一個月，今天起連假三天平溪線從瑞芳行駛到十分，廿七日起週一至週五停駛，只有假日才行駛瑞芳至十分。

僅假日行駛瑞芳至十分

鄭光遠昨天與台鐵宜蘭工務段長連建智等人勘查平溪線嶺腳站附近路基復建工程，部分軌道懸空、路基滑落約卅公尺深。

請繼續往下閱讀...

連建智指出，復建工程要等天氣緩和些才能做，先開闢施工便道、回填太空包，穩定之後再打鋼樁，相關材料須以鐵道列車運輸，而且必須在白天施工，因此工期約一個月左右。鄭光遠指示工務段人員，復建工程要安全優先，同時基礎工程要深入岩盤，要扎實。

平溪線今天起廿六日連假期間，將行駛瑞芳至十分間，十分至菁桐間則採公路接駁，廿七日至十一月卅日週一至週五停駛，假日行駛瑞芳至十分間，停駛期間都有公路接駁。

新北市水利局長宋德仁表示，這三天水利局全面啟動各抽水站的抽水作業，三天共抽排一九八六．七萬噸的水量，相當於七九四六座泳池容量，相當驚人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法