    首頁 > 生活

    市場停擺 災民買菜來回20公里

    2025/10/24 05:30 記者花孟璟、王榮祥／花蓮報導
    光復第一市場暫停營運，鄉民買菜跨鄉鎮奔波。 （記者花孟璟攝）

    馬太鞍堰塞湖洪災昨天滿一個月，災民房屋清理告一段落、義煮團也撤離，但市場暫停營運，全聯、農會等超市也都關門，災民面臨「現實上生活有困難」，得騎車「跨鄉鎮」來回廿公里買菜。災民怒批，沒有車的怎麼辦？「到底鄉公所都在幹嘛？」

    光復鄉市街、民宅初步清理結束，但民生相關的零售業、餐飲店、傳統市場都停擺，自助餐、麵店、早餐店、便當店已近「全滅」，外面買不到、自己煮也有難度，光復鄉市場暫停營業，直到前天才有幾攤營業。

    災民黃小姐表示，馬太鞍溪便道通車後，騎車去鳳林鎮買菜，來回要廿公里，但很多人災後沒有汽機車；市場攤商抱怨，連臨時水、電都沒有，已一個月沒有收入，鄉公所卻說要等下個月才會動工，讓他們根本活不下去。

    光復鄉公所建設課表示，第一市場暫停營運，九月起攤位租金停收；市場內電路、插頭都泡水，須全面檢修，以免造成災害，災後重建工程規劃設計中，經費估一千萬元，將透過縣府向中央爭取，預計三個月可完工。

    位於市中心的7-11超商經兩週努力，昨已將冷藏系統上架，店內空間大致清理完畢，希望光復節能復出；全家超商因受損嚴重，預計下個月才能開張；損失嚴重的全聯昨天已有工班進駐整修，營業時間仍未定。

