光復89重災戶 首批中繼屋兩處41戶

光復糖廠舊宿舍部分空間將改造為中繼屋，提供重災戶暫時居住。（記者王榮祥攝）

內政部國土管理署針對光復鄉八十九戶重災戶規劃中繼屋方案，首批已擇定光復糖廠舊宿舍與大進國小東側農地兩處基地共四十一戶，其中糖廠舊宿舍最快十二月上旬可完工。

擇定糖廠舊宿舍、大進國小東側農地

國土署昨在光復糖廠召開中繼屋方案說明會，由署長吳欣修主持，邀縣府、鄉公所、村長、村民代表與受災戶參與，說明現階段初步規劃，並進一步了解地方（重災戶）需求。

糖廠舊宿舍11戶 12月上旬完工

吳欣修指出，八十九戶重災戶中，初步有四十戶願意到中繼屋，國土署擇定在光復糖廠舊宿舍與大進國小東側農地，規劃兩處中繼屋；糖廠舊宿舍廿二間房可規劃十一戶，只要在既有空間加以裝修就可，預估最快十二月上旬可完工進駐；大進國小東側農地空間較大、可規劃卅戶組合屋，因為是重新設置，大概需要兩個月時間，較適合長輩與行動不便者。

吳欣修強調，中繼屋主要因應受災戶的住處、有可能需一年以上修繕需求為優先，國土署跟原民會將持續與受災戶討論，確認受災戶意願與原民受災部落的共識，除中繼屋方案，也鼓勵有需要的受災戶，可根據各自需求選擇旅宿安置或租金補貼，依親部分也可納入租金補貼範疇。

災後復原重建會報 規劃至月底

此外，中央災害應變中心前進協調所轉型為災後復原重建會報，昨移往光復鄉一站式服務台（中華電信）二樓，初步規劃到十月卅一日，十一月後會視復原協調情況，再移回行政院東服中心，由東服執行長洪宗楷負責整合；對面的花蓮縣服務中心則加緊裝修中，中央地方持續推進災後復原工作。

