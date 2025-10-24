藍：刪凍預算不影響邊境防堵 綠：地方防疫出問題

台中市爆出非洲豬瘟感染，朝野隔空交火，民進黨發言人韓瑩表示，第一線地方政府在防疫管理上出現問題，盼地方與中央齊心合作。（記者王藝菘攝）

台中市爆出非洲豬瘟感染，朝野隔空交火。立法院國民黨團表示，邊境防堵關卡並未因預算撙節而減少；民眾黨團說，綠營側翼試圖將防疫不力歸咎於預算被刪兩千萬，一出事就哭窮。

民進黨強調，中央早已訂出明確的廚餘養豬規範，第一線地方政府在防疫管理上出問題，呼籲合作守護豬隻產業安全。

民進黨發言人韓瑩表示，網路上指控疫情源自中央開放「廚餘養豬」，企圖抹黑甩鍋，但早在二〇一八年賴清德總統擔任行政院長時，政府就已訂出相關規範；第一線地方政府在防疫管理上出現問題，盼地方與中央齊心合作。

民眾黨團總召黃國昌被挖出，曾提案刪、凍食藥署用於「食品邊境查驗和國內外稽查管理」預算四千萬。民眾黨團回應，當時因蘇丹紅辣椒粉風波而提案減列相關預算兩千萬元，凍結的兩千萬元已在食藥署提交檢討報告後，予以解凍。

藍營同樣被質疑刪凍檢疫署防檢預算。國民黨立委牛煦庭說，從防堵非洲豬瘟至今，邊境人力都照常運作，沒有因預算撙節造成哪一個關卡不見。

