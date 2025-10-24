2018賴清德閣揆任內推動／非洲豬瘟初篩系統 每日可驗1900件

農業部獸醫所所長鄧明中。（記者張嘉明攝）

台中廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，取得檢體後快速篩檢的幕後，有賴七年前為因應中國嚴峻疫情，農業部獸醫所和成大醫學院、台大獸醫系、中興獸醫系、嘉大獸醫系、屏科大獸醫系與農科院共組「非洲豬瘟初篩系統」，該系統背後推手是時任閣揆的總統賴清德。

人醫與獸醫首度攜手合作

獸醫所與國內設立獸醫系的大學和農科院以及成大醫學院共組「非洲豬瘟初篩系統」，是人醫與獸醫首度攜手合作檢測非洲豬瘟，據了解，過去人醫系統與獸醫系統檢測疫病都是各自執行，二〇一八年時任閣揆的賴清德認為需要進一步擴大篩檢量能，親自遊說成大醫學院，才促成該系統。

獸醫所所長鄧明中說明，該系統成立後，可疑的肉品檢體可先送初篩實驗室，若有問題再送獸醫所檢驗，每天檢驗件數可達一千九百件，國內檢驗量能充裕。

鄧明中也透露，獸醫所收到台中非洲豬瘟檢體後，為求謹慎，至少測試三次，並透過不同實驗室再次檢測，排除任何檢體被污染可能，最後確定是陽性後立刻上報，坦言實驗室同仁確定檢體是陽性後，非常悲傷，希望盡快找到病原。

台中案場公布，各縣市政府提高警覺，鄧明中表示，前天起也收到台中以外縣市政府採集的豬隻檢體，檢驗後都是陰性。

