中市防疫鬆了／檢體宅配未親送 被批惡意拖延

台中市府防疫再爆慢半拍！議員周永鴻（中）昨指出，動保處直到二十日下班時間才把病死豬檢體宅配寄出。（記者蘇孟娟攝）

台中一個登記飼養三百頭的廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台中市府卻直到該場累計死亡頭數達一一七頭時，才在廿日採樣並送檢體到農業部獸醫所，獸醫所證實，檢體是透過宅配寄送而非市府親送。民進黨立委林楚茵也披露快遞單據顯示，中市府於廿日下班時間寄出檢體，痛批惡意拖延。

中市動保處20日下班時間才寄出

該案場十日出現第一隻豬隻死亡，十四日防檢署設置的監控系統發現並通知台中市府，但動保處人員到場訪視卻未採檢，監測系統顯示該案場豬隻持續死亡，廿日已累計達一一七頭，防檢署再通知台中市動保處，該處再派員到場採檢後將檢體送獸醫所。

獸醫所21日中午收到 晚上即驗出

獸醫所所長鄧明中表示，獸醫所在廿一日上午十一時四十四分收到檢體，廿一日晚上六時六分檢出非洲豬瘟核酸陽性，該檢體是由民間宅配方式送達而非台中市府親送。目前針對動物樣本檢體並未規定運送方式，只規定檢體的包裝須符合國際規範，避免洩漏，初步了解中市府送檢包裝符合規範。

林楚茵指出，該案場十日就已出現豬隻死亡，但從快遞單據可證明，中市府直到廿日下午五時才送檢體給農業部，且拖到下班時間才寄出，這不是台中市政府惡意拖延？什麼是惡意拖延？台中市議員周永鴻也質疑，寄送過程變質或遺失，後果誰擔得起。

對此，台中市動保處長林儒良表示，皆依照中央制定的非洲豬瘟防疫的緊急手冊檢體運送規定，且包裝好、外面密封，高標準處理，第二次送檢比較緊急是親送，一切符合規定。

有獸醫所熟悉疫病檢驗的人員表示，台中市第一次檢送檢體時，可能認為非重大傳染病，才透過宅配運送，宅配通常都要廿四小時左右才會收到，親送只要三小時，重大動物傳染病涉及防疫時程，若選擇親送可更節省時間。

