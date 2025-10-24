為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市防疫鬆了／14日沒採樣 錯失防疫黃金期

    2025/10/24 05:30 記者楊媛婷、張軒哲／綜合報導
    台中梧棲養豬場無法就地掩埋死亡豬隻，農業局依規定掩埋。 （台中市農業局提供）

    台中梧棲一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該案場十日就開始出現豬隻死亡，台中動保處人員十四日到場卻未採樣，直到廿日豬隻死亡累計達一一七頭才採樣，遭批錯失防疫黃金時間。農業部長陳駿季強調，若養豬場有疫病，動保處人員可直接採檢，飼主不得拒絕。

    飼主拒絕採樣 最重罰15萬

    國內首次爆發非洲豬瘟疫情，農業部昨赴立院報告非洲豬瘟處置與後續防疫作為，針對台中市府首度到案場時未採檢稱是飼主拒絕，農業部防檢署組長林念農表示，依「動物傳染病防治條例」規定，飼主若不配合可裁罰三萬元到十五萬元。

    民進黨立委邱議瑩痛批台中市府採檢怠惰，影響千億元以上的養豬關聯產業，市長盧秀燕去年對全台獨有西布特羅的天選之肉驗了又驗，對採檢斃死豬卻推拖拉，甚至處理斃死豬只掩埋不火化，恐造成病毒傳播。

    台中市農業局長張敬昌則表示，處理斃死豬依規定本就有掩埋方式，這次梧棲案場豬隻數量多，難以焚化處理，改採掩埋方式，會噴灑化學消毒藥劑，三年期限內禁止開挖，皆依相關程序處置。

    陳駿季指出，依照作業規範，斃死豬必須送化製廠火化處理，若因特殊原因無法送到化製廠，可掩埋處理，因台中斃死豬隻不可移動到外縣市，台中市反映難以用焚化爐處理，已調度生物處理機處理後再焚燒。

    學者：封鎖人流線至少100公尺

    屏科大獸醫系教授林昭男提醒，不僅要對該養豬場管制豬隻移動，更要管制人流，否則病毒恐附著人流踩踏傳播，成另一條隱形傳播鏈，流浪貓狗也可能會傳播病毒，都要加強圍堵，封鎖人流線至少要一百公尺。

    陳駿季則呼籲，人群千萬不要再前往案例場，也請所有養豬場飼主，這段時間不要去其他養豬場，落實生物安全防治。

