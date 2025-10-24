為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    疫調27日出爐 禁運禁宰期滾動調整

    2025/10/24 05:30 記者楊媛婷、黃旭磊／綜合報導
    台中梧棲廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，該案場豬隻已全數撲殺，專家指出，病毒傳染力強，並且潛伏期沒有症狀，難樂觀看待只有單一案場，直嘆只能天佑台灣。（防檢署提供）

    台中梧棲一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部宣布自前天十二時起全國所有豬隻一連五天禁運禁宰，並禁用廚餘，民進黨立委邱議瑩昨日關切豬隻何時可恢復屠宰運送？農業部長陳駿季表示，會以十五天為最大管制時間，後續因應疫調結果評估縮短，最快下週一報告出爐。

    好市多實施一卡限購一份豬肉品項

    因應政府禁宰與禁運豬肉政策，全台好市多賣場豬肉品項實施「一卡限購一份」規定。好市多強調，限購政策涵蓋所有豬肉品項，以維持貨量穩定。

    國內養豬場出現首例非洲豬瘟疫情，農業部採取七大應變措施，包含一連五天全國豬隻禁運禁宰、禁用廚餘，運輸車、化製車、肉品市場等全面清消，透過冷凍豬肉滿足肉品所需。

    最多管制15天 疫情若未擴散提早解禁

    農業部昨赴立院經濟委員會報告非洲豬瘟精進措施，立委質詢關切禁運禁宰令最長是多久？陳駿季表示，目前是關鍵疫調的五天，會依照疫調結果看是否延長，十五天為最大管制期，如果疫情沒有擴散，有機會提早解除禁令。

    專家則難以樂觀看待，屏科大獸醫系教授林昭男指出，該病毒傳染力R0值為三，一病豬可感染三頭豬，若以潛伏期加上傳染力推估，豬場一天要死逾十頭豬隻可能需廿到卅天，甚至廿天內豬場豬隻死亡頭數只有個位數。

    另一不具名、在豬病領域四十年的專家表示，豬隻染疫後的五天潛伏期內已有感染力，過後豬隻會開始發燒，但容易被診斷為其他豬病，導致錯失早期控制的黃金關鍵期，該案場曾售出廿八頭豬，這些豬隻可能都還在潛伏期，致接受屠宰衛生檢查時，難用肉眼辨識，但非洲豬瘟不傳人，民眾食用不用恐慌。

    專家：非洲豬瘟若入侵 無法成功拔除

    該專家指出，非洲豬瘟病毒傳播速度在動物傳染病中算中等甚至緩慢、極具欺騙性，若該豬場爆發大規模死亡，代表病毒可能早就對外傳播。該專家表示，由於豬隻致死率幾乎達一百％，因此我國才採防堵策略、盡可能阻絕於境外，「若真的入侵，目前全球沒任何國家成功拔除，一點點病毒就會感染豬隻。」專家呼籲，所有養豬場一定要徹底做好生物安全防治，否則目前的單一案場，「恐怕只是風雨前的寧靜。」

