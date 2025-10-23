燕子口堰塞湖架水位計 減災工程今進場

受到燕子口堰塞湖及高山地區天候因素影響原本封閉的太魯閣高山區域，太魯閣國家公園管理處考量立霧溪上游高山地區天候及堰塞湖現況，太管處自10月23日起將園區封閉範圍縮小，開放部分高山地區，圖為合歡主峰與東峰。（太管處提供）

中橫立霧溪燕子口堰塞湖已由成大防災研究中心完成水位計架設，昨下午監測顯示，堰塞湖壩高約四〇公尺，水位高程二六六公尺，比前天略降，距離壩頂溢流仍有約三．四公尺高，湖水面積為十一公頃，蓄水量為一九〇萬噸，壩體下方持續滲流中。

林保署花蓮分署指出，壩頂滿庫蓄水量為二三〇萬噸，仍有四〇萬噸蓄水空間，壩體積約卅二萬立方公尺，由於湖區水位將隨降雨量變化、壩體滲溢及橋面溢流等狀況持續變動，將持續發布緊急通報單、紅色警戒細胞廣播簡訊及新聞稿，通知各單位及民眾加強警戒。

堰塞湖減災工程廠商今日進場，預計在刷坡工作完成後，採分階段降挖壩體策略，第一階段繼續刷坡及施築堰塞湖壩體通水渠道，若堰塞湖水得以順利導流並沖刷壩體，或可因此瓦解。若引水後壩體沖刷狀況不如預期，將進行二階段壩體降挖。

太魯閣國家公園 部分地區開放入園申請

受到燕子口堰塞湖及高山地區天候因素影響，太魯閣國家公園管理處十七日晚宣布暫時封閉園區，連日來經過相關單位持續處置及評估，堰塞湖暫時沒有擴大的跡象。考量立霧溪上游高山地區天候及堰塞湖現況，自今天起將園區封閉範圍縮小，開放部分高山地區，包括南湖群峰、畢羊縱走、北二段等生態保護區的入園申請，至於合歡山、崇德、大清水、太魯閣臺地、太魯閣遊客中心、得卡倫步道、大禮大同步道等，將同步開放。

但奇萊主、北峰路線受工程影響，以及奇萊東稜路線鄰近堰塞湖警戒區，暫不開放。

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水位計架設。（林保署花蓮分署提供）

