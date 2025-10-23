馬太鞍溪便道 挺過兩波洪水

馬太鞍溪上游原有堰塞湖下方約八百公尺新生的小堰塞湖昨天空拍狀況。（林保署花蓮分署提供）

2堰塞湖調降為常態警戒 燕子口仍是紅色警戒

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成昨宣布，馬太鞍堰塞湖解除紅色警戒四要件都到位，即刻起由紅色警戒調降為常態警戒，但燕子口堰塞湖仍維持紅色警戒；前進協調所的任務到昨天告一段落，今天起轉為災後復原重建會報。

前進協調轉為災後復原重建會報

季連成指出，解除紅色警戒四要件是堰塞湖水量在五十萬到一百萬噸間，對下游威脅降低；第二是疏濬河道可讓水流按水道進行；第三是堤防加固，前天小堰塞湖潰流時已初步驗證堤防成效；最後一個就是撤離計畫已完成，縣府已提報中央核備。災後救援正式轉移到在災後復原重建會報，共編制九個功能組，後續工作可能需三、五年甚至更久。

季連成說，這次擔任協調官給自己打八十分，才有空間思考可以更努力的地方，但他也發現國家災防機制可能需要修正，才能因應未來可能再發生的大規模災害。

馬太鞍溪底便道十日通車，通行僅十二天就遭遇新堰塞湖潰流，但便道挺住未被大水沖走，且公路局、承包商只花十四小時恢復通車。

公路局指出，經目視，便道下方兩公尺大涵管都相當穩固，不過路面淤土及樹枝甚多待清，另因上游側中段路面也有大量樹枝待清除，且因水流溢淹後淤土待清理及加固安全設施，另公告開放時間。

便道堅固 季連成讚品質沒話說

季連成說，便道共承受兩波洪峰並淹沒路面，但橋沒有被沖毀，代表堅固程度「完全不是中國的豆腐渣工程可比擬」，品質沒話說！

馬太鞍溪小型堰塞湖前晚間八點左右潰流，洪水約在晚間九點半抵達馬太鞍溪底便道，潰流後湖面積縮小為一．五公頃，蓄水量約剩五萬噸，昨上午以無人機觀測新生堰塞湖已穩定排水，壩體潰決後形成約十至十五公尺寬流路，坡度趨緩無再潰流風險。

馬太鞍溪便道挺過新生堰塞湖潰決的衝擊，中斷14小時就通車。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪便道挺過新生堰塞湖潰決的衝擊，中斷14小時就通車。（記者花孟璟攝）

