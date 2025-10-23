基隆碧砂漁港浪打遊艇區 3船沉沒1船半沉

基隆碧砂漁港巨浪越過防波堤，遊艇翻覆載浮載沉。 （記者盧賢秀攝）

颱風與東北季風共伴影響，北台灣狂降雨，基隆市碧砂漁港外海域掀起巨浪，越過防波堤打入遊艇區，目前造成三艘船舶沉沒及一艘船舶半沉，昨上午有船主將遊艇移泊至靠近內陸區，市府將待海浪平穩時，協助將船舶吊掛上岸，同時已派人清理港內垃圾。

昨天下午四點為止，基隆市防災應變中心共受理卅四件零星災情，大部分是鐵皮受損、路樹傾倒、廣告招牌掉落等，此外也疏散安置五人，在雨勢緩和後陸續返家。

市府產業發展處長蔡馥嚀說，基隆碧砂漁港等沿岸，前天和昨天掀起巨浪，尤其昨天凌晨適逢漲潮，防坡堤的越浪情形非常嚴重，緊鄰G區遊艇區船舶雖已將纜繩綁在繫船柱，仍被強風和越堤浪打得搖晃受損。

蔡馥嚀說，經工作人員巡視，G區靠近防波堤，有三艘船舶沉沒，一艘船舶半沉，待天候穩定時，市府會協助船主將船舶吊掛上岸。昨天上午有五艘船主將船泊移到靠近內陸區。

蔡馥嚀指出，以往發布颱風警報時，船主都會將遊艇吊掛上岸，但這次東北季風與颱風外圍環流共伴影響，原本預估港內風浪不大，但沒想到港外風浪出乎意料之外，大浪越堤造成船舶受損，面對極端氣候未來會提醒船主做好更周全的準備。

