    首頁 > 生活

    北市財政 審計處：遠超其他縣市「多很多」

    2025/10/23 05:30 記者甘孟霖、何玉華／台北報導

    韌性特別預算案已經立法院三讀通過，最快十一月就能領取普發現金一萬元；台北市議會藍綠黨團也呼籲，台北市政府也應還稅於民普發現金。昨中午台北市長蔣萬安到民進黨團報告本會期重大法議案，綠營對於普發現金議題十分關注；蔣萬安則表示局處會說明財政狀況與規劃。下午議會定期大會上，台北市審計處長洪春熹表示，台北市是一級財務城市，財政狀況遠超其他縣市「多很多」。

    蔣萬安昨午到台北市議會民進黨團報告本會期重大法議案，黨團幹部對輝達案、財劃法對財政的影響、普發現金及連日豪雨表達關心。

    議員何孟樺指出，每年的重大法議案都有重要的案子沒放進去，今年是財劃法修法後北市新增的財源。新財劃法後，市府歲入會有兩、三百億賸餘，但市府之前死不承認，還派副發言人出來亂講一通；但上週市府跟國民黨團會面後，就給每人一份新財劃法下的北市財政，也承認今年會多六十億元，這已經是亂算亂湊下壓低剩餘數字。

    洪春熹報告指出，去年台北市歲入歲出相抵後，賸餘二六九億餘元，較前年二二四億餘元增加四十五億元；另去年並無舉債，又償還九十九億元債務，收支一七一億餘元；債務方面，去年各項表現也都較前年好，債務管控得宜，財務表現良好。

