    《北市聯醫與大全聯攜手》長者賣場步行打卡 集點換好物

    2025/10/23 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    台灣正式邁入高齡化社會，根據國發會預估，二〇二五年台灣將正式進入「超高齡社會」，每五人就有一位六十五歲以上長者，如何讓長輩走出家門、維持健康，已成為重要課題。北市聯醫與大全聯攜手推出「大全聯健康處方箋」，邀請長者即日起至明年四月三日，進大全聯內湖店二、三樓賣場步行，就可以集點拿實用生活用品。

    活動動線由北市聯醫規劃，健走動線橫跨賣場空間，消費者在找打卡點收集點數時，不僅能邊走邊逛邊集點。長者只需在大賣場步行至指定打卡點掃描QR Code集點，收集完成十個關卡，即集滿十點，即能完成兩千步健走任務，方可至服務台兌換每日限量的好物，如醬油等。還能沿途看到由營養師特別設計的「營養食物推薦小卡」，輕鬆理解食材的營養價值。

    北市聯醫總院長王智弘表示，聯醫一直以來推動「社會處方箋」，今年為了失智症預防與大全聯合作。王智弘提到，越來越多實證證明，五感、觸覺以及體能減退等，都是失智發生的危險因子，因此聯醫會很重視體能、肌耐力以及視覺聽覺等感官回饋，像這次活動讓長輩去大全聯就是非常好的刺激。

    全聯總經理蔡篤昌說，這只是個起步，內湖店拋磚引玉，希望未來能將「逛超市、防失智」變成高齡者的日常生活習慣。

