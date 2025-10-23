為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市中高齡友善企業 「聯邦銀」獲認證

    2025/10/23 05:30 記者董冠怡／台北報導
    「中高齡者暨高齡者友善企業認證」頒獎典禮，聯邦銀行總經理許維文（右）上台領獎。 （記者董冠怡攝）

    台北市政府昨天舉行「中高齡者暨高齡者友善企業認證」頒獎典禮，並以產業別區分金融及保險業、批發及零售業等十二類，聯邦銀行設置管理人才進階班與新世代主管課程，協助員工持續精進，定期辦理CPR實作、失智症認識、睡眠健康講座，強化身心照顧，並於忘年會公開表揚獎勵資深員工，連續二年獲得友善企業認證殊榮，總經理許維文出席上台受獎；全場計有七十九家事業單位獲得認證。

    產業別共12類 79家獲認證

    獲證事業單位包含住宿及餐飲業如國賓大飯店等廿家；批發及零售業無印良品等十七家；金融及保險業元富證券等十一家；醫療保健及社會工作服務業中山醫院等八家；日月亭等其他七家服務業、支援服務業與製造業各四家；專業科學及技術服務業如洋聲等三家；北捷等運輸及倉儲業二家，以及資通訊傳播、不動產、教育服務業各一家。

    聯邦銀︰螢幕設放大鏡、更新燈光

    聯邦銀行人事部經理李冠鋐表示，勞動部統計，二〇二四年中高齡及高齡勞動力五二二餘萬人中，就業人數達五一一餘萬人。中高齡就業已成趨勢，透過硬體改善如電腦螢幕增設放大鏡、更新日光燈提高視覺清晰度，定期舉辦認識失智症、中醫穴位按摩舒壓健康講座，關懷員工身心狀況，同時可以一小時為單位申請家庭照顧假。此外，也從跟其他企業交流獲得啟發，像是員工的子女如欲在平日結婚，可以讓員工當天放假。

    台北漁產公司 徵中高齡求職

    另一獲證的台北漁產運銷公司，標註「歡迎中高齡求職者」促進就業媒合，外聘講師開設數位基礎課程，增進學習信心和成效，以及職務再設計提升作業便利安全。董事長鄭世維指出，全公司四十五歲以上佔六成一，藉由添購電動車減輕搬運負擔、樂齡廁所讓年長者優先使用等方式，營造友善職場，讓中高齡員工能夠穩定就業，也回聘退休人士傳承經驗。

