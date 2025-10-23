《北市劇烈降雨》文山景華街、寶藏巖土石坍 26戶撤離

汀州路三段寶藏巖後方擋土牆崩塌，文化局緊急加蓋帆布避免土石滑落。（林全義里長提供）

士林等4行政區土石流警戒 疏散撤離34戶共93人

受到「風神」颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，台北市平地和山區連日迎來劇烈降雨，多地傳出災情，台北市災害防救辦公室統計截至廿二日晚間六點，累計二六九件通報以路樹傾倒一二三件佔最大宗，尚餘廿三件處理中，其餘已完成；文山區景華街、景興街和中正區寶藏巖土石坍塌，廿六戶六十九人採依親或安置旅館。另外，士林等四行政區土石流紅、黃色警戒疏散撤離卅四戶九十三人。此外，考量陽明山區雨勢仍大，陽明山國小今（廿三日）停班停課，華岡藝校、格致國中、文化大學、台北歐洲學校陽明山校區遠距教學。

今清晨6點 開淡水河沿線疏散門

水利處昨晚八時許臨時宣布，預計今天（廿三日）清晨六點開始陸續開起淡水河沿線（淡五之一號國順及淡六號敦煌疏散門）、基隆河沿線疏散門及越堤坡道，景美溪沿線疏散門則仍維持關閉。交通局也說，原本停於疏散門周邊紅黃線的車輛，廿三日下午四點前須駛離。

山區平地降雨 北投區鞍部、文山區最大

災防辦表示，廿二日維持迎風面山區持續性降雨，山區時雨量約廿至四十毫米，市區雨勢則較趨緩，時雨量約十至廿毫米。經統計，十九日下午二點至昨天晚間六點，山區累積降雨量最大為北投區鞍部，達一四四六毫米，平地累積降雨量最大落在文山區國三甲〇〇五K，約七三六毫米；翡翠水庫從昨天中午開始漸進式調節放水，盡可能降低對下游影響。

紅、黃色警戒疏散撤離有卅四戶九十三人，包括士林區溪山里十二戶廿七人、新安里六戶十二人；內湖區碧山里二戶八人、金瑞里二戶三人、港華里三戶十四人；南港區舊莊里一戶二人；文山區政大里八戶廿七人。

士林區溪山里長黃慧芬說，目前撤離的居民狀況尚佳，家中也無災損。新安里長陳韋甫提到，等待轄區災防應變中心通知警報解除後，住戶就能返家。南港區舊莊里長張瑞芳指出，里內有棟兩層樓的民房，昨天發現土石流入住家，但因居民認為非屬淺層危險區，一家六口暫不撤離。

景華街邊坡塌陷 市府先穩固土壤

災防辦補充，文山區景華街、景興街、寶藏巖土石坍塌，共計廿六戶六十九人被疏散撤離。記者昨天走訪景華街一二八巷八十六號，住在當地的長者受訪說，邊坡塌陷僅表面土石滑落，市府已先穩固土壤避免擴大，周邊社區或多數建築未受影響。中正區水源里長林全義說，寶藏巖的汀州路三段二三〇巷卅三號後方擋土牆崩塌，有一戶四人由區公所安置三天，主管單位文化局將再進行擋土牆修復作業。

台北市南港區舊莊里，發生土石流進住戶家中的情況。 （舊莊里里長張瑞芳提供）

