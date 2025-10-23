北台新地標 淡江大橋明年5月通車

淡江大橋預計明年5月通車，新北市政府規劃完善交通路網，提升市民通勤、遊憩便利性。（新北市交通局提供）

連接新北市淡水與八里的淡江大橋預計明年五月通車，將成為北台灣重要門戶與城市新地標。新北市長侯友宜昨天表示，市府與中央單位超前部署，整合高、快速道路系統，總計投入五一四億元，打造完善交通路網，同步規劃微型轉運站、快速公車、觀光公車及YouBike串聯，提升市民通勤、遊憩及出國便利性。

新北市交通局長鍾鳴時指出，淡江大橋未來是國際旅客進入國門前看到的第一座城市地標，交通局已規劃二條快速公車及一條淡水往返八里觀光公車，透過淡江大橋優勢，串聯淡水、八里、板橋與桃園機場等主要生活圈，除了改善交通瓶頸，紓解壅塞車流，也能提升跨河觀光圈效益。

鍾鳴時說，淡江大橋串起美麗的海岸線，橋上預留專用自行車道，未來可吸引觀光人潮及夕陽愛好者前往，輕鬆暢遊淡水金色水岸、八里渡船頭、十三行博物館等景點，享受綠色低碳旅遊，並延長遊客停留時間、增加消費，促進旅宿業與餐飲業發展。

侯友宜強調，淡江大橋將在年底完工，預計明年五月通車，成為國門新地標，將為八里、五股、淡水及北海岸的觀光發展帶來新風貌，除了藍色公路將重新啟動，並增加新據點，另新設淡水微型轉運站，也積極開通淡江大橋周遭的自行車路線，藉由完善交通路網，吸引國際觀光客前往。

跨年將在八里、淡水同步放煙火

侯友宜說，市府將透過淡江大橋連結台北港物流及淡海新市鎮科技產業，未來銜接新開闢的一〇五市道，與桃園國際機場串接。此外，近年市府在淡江大橋施放跨年煙火，今年會擴大舉辦，將於十二月卅一日晚間八點廿六分，同步在八里端和淡水端施放煙火，打造結合觀光、文化、美食的國際新地標。

