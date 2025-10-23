為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄4處使用廚餘養豬場 檢驗正常

    2025/10/23 05:30 記者葛祐豪、黃良傑／高雄報導

    因應台中養豬產業檢測出非洲豬瘟陽性病毒，身為台灣第六大養豬縣市的高雄市，昨天第一時間已開設非洲豬瘟疫情應變中心，市長陳其邁昨傍晚召開記者會，指高雄有三九一處養豬場，飼養豬隻約廿六萬頭，目前使用廚餘的養豬只有四場，檢驗結果全數正常，昨起全面禁止廚餘餵養。

    陳其邁指出，市府每年定期抽驗約十分之一的豬場，檢驗結果均為正常；另針對風險較高或曾使用廚餘餵養的豬場，市府提高監測頻率，每場抽取十五頭豬隻血液樣本檢測，今年截至目前，已完成卅六場、共五四〇件血清樣本檢驗，結果全數正常。

    目前高雄有三九一處養豬場，飼養豬隻約廿六萬頭，陳其邁說明，市府多層面加強防疫防線，包括持續針對屠宰場及肉品販售通路進行抽驗，確保市售豬肉產品符合法規與衛生標準，同時全面管制並消毒運輸車輛，防止病原擴散、強化死亡異常即時通報及疫情調查，並針對全市養豬場定期追蹤豬隻健康。

    高雄市政府教育局日表示，高市營養午餐食材均採用三章一Q可溯源台灣食材，因應近日豬肉供應狀況可視情況更改菜單，維持小朋友正常蛋白質攝取。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播