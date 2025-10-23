高雄4處使用廚餘養豬場 檢驗正常

因應台中養豬產業檢測出非洲豬瘟陽性病毒，身為台灣第六大養豬縣市的高雄市，昨天第一時間已開設非洲豬瘟疫情應變中心，市長陳其邁昨傍晚召開記者會，指高雄有三九一處養豬場，飼養豬隻約廿六萬頭，目前使用廚餘的養豬只有四場，檢驗結果全數正常，昨起全面禁止廚餘餵養。

陳其邁指出，市府每年定期抽驗約十分之一的豬場，檢驗結果均為正常；另針對風險較高或曾使用廚餘餵養的豬場，市府提高監測頻率，每場抽取十五頭豬隻血液樣本檢測，今年截至目前，已完成卅六場、共五四〇件血清樣本檢驗，結果全數正常。

目前高雄有三九一處養豬場，飼養豬隻約廿六萬頭，陳其邁說明，市府多層面加強防疫防線，包括持續針對屠宰場及肉品販售通路進行抽驗，確保市售豬肉產品符合法規與衛生標準，同時全面管制並消毒運輸車輛，防止病原擴散、強化死亡異常即時通報及疫情調查，並針對全市養豬場定期追蹤豬隻健康。

高雄市政府教育局日表示，高市營養午餐食材均採用三章一Q可溯源台灣食材，因應近日豬肉供應狀況可視情況更改菜單，維持小朋友正常蛋白質攝取。

