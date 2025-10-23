三民、鳳山1195戶社宅 2成「婚育戶」

位於鳳山區鳳松路的鳳松安居，弱勢戶每月租金只要四六八〇元起。（國家住都中心提供）

10/27至11/25招租 新婚兩年及育有學齡前幼兒家庭優先入住

高雄最大一波社宅招租潮來了!國家住都中心將於十月廿七日至十一月廿五日，受理申請三民、鳳山區共四處社宅，總戶數達一一九五戶，其中廿％分配為「婚育戶」，弱勢戶最便宜每月租金只要四六八〇元起。

弱勢戶最低月租金只要4680元

高雄目前已完工的社宅中，戶數最多的「崇實安居」共八五九戶，已完成抽籤，最快十二月即可入住；國家住都中心緊接著招租新完工社宅，共有三民區明仁好室一三九戶、美都安居三二五戶；鳳山區鳳誠安居A三二〇戶、鳳松安居四一一戶。

以明仁好室為例，位於河堤社區，生活機能優越，樓高十五層共一三九戶，其中套房八十三戶，每月租金五三二〇元（弱勢）至九五三〇元；二房型四十二間，每月租金九三〇〇（弱勢）至一六二六〇元；三房型十四間，每月租金一二三一〇（弱勢）至二一三三〇元；位於三民區德旺街的美都安居，鄰近中都濕地，每月租金介於五八七〇（弱勢）至二三九五〇元。

鳳山兩處 三成保留軍職人員承租

位於鳳山區鳳誠路的鳳誠安居A、鳳松路的鳳松安居，均鄰近文山特區及鳳山車站商圈，前者每月租金四九三〇（弱勢）至一八二六〇元，後者每月租金更只要四六八〇（弱勢）至一七三二〇元；鳳山這兩案因土地由國防部提供，考量國軍眷屬的居住需求，特別保留卅％給軍職人員承租。

婚育戶承租年限最長12年

國家住都中心強調，這四處社宅均將挪出廿％為「婚育戶」，共二三九戶，所謂「婚育宅」是讓新婚兩年及育有六歲學齡前幼兒家庭能優先入住，承租年限含延長可達十二年，滿足孩童成長與就學需求，總計連同崇實安居有四十三戶婚育宅，高雄已釋出二八二戶婚育宅。

陳姓婦人表示，三民區兩處社宅的地點都很好，招租價格也算便宜，但都以套房為主，三房型的數量太少，希望往後蓋社宅能考量家庭人數較多的需求。

