97歲甯奶奶捐12萬 助滿州長樂國小

屏東滿州鄉長樂國小位處全縣最偏遠學區之一，昨天一位九十七歲甯奶奶，在兒子孫先生與媳婦的攙扶下，拄著拐杖走進校園，捐出十二萬元善款，盼回饋地方教育。這位可領重陽敬老金的高齡長者，卻在重陽節前夕以行動詮釋不同的敬老精神，感動許多偏鄉師生。

甯奶奶的兒子孫先生表示，原為高雄人，退休後愛上滿州鄉的純樸環境，舉家遷居於此，甯奶奶也隨後跟來定居。在滿州生活多年，深受當地風土民情的感動，心懷感恩，母親決心以捐資興學的方式回饋鄉里。孫先生透露，母親年事已高卻心繫教育，堅持親自到校了解需求，展現對偏鄉學子的關愛。

長樂國小校長黃文聰表示，學校正為經濟弱勢學生課後活動的餐食費發愁，這筆善款「有如及時雨」。他回憶，最初接到孫先生來電時，自己正陪學生參加八瑤山課程，錯過初次拜訪，以為機會已逝。沒想到數日後，孫先生再次聯繫，帶著九十七歲的甯奶奶親訪學校。黃文聰說，接過善款、握住奶奶的手時，感受到一股溫暖的慈愛力量，「那是世界上最善良的力量」。

這筆十二萬捐款不僅是長樂國小歷來收到的現金數額最多的一次，捐款人甯奶奶更是年齡最長者。她低調不願張揚，僅盼以這份心意回饋滿州鄉多個學校。黃文聰表示，學校將妥善運用這筆善款，改善弱勢學生學習環境，並以用心辦學回報這份大愛。

