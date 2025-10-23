東北季風發威 台東市區、縱谷霧濛濛

東北季風及低氣壓外圍環流影響，台東市區天空霧濛濛。（記者劉人瑋攝）

昨東北季風發威、台東風飛沙更是兇猛，從高處一看，關山到市區都像是被蓋上一層沙土、天空霧濛濛，物品特別是食物、衣物更不能放在室外，由於先前位在卑南溪的「水覆蓋工法」在樺加沙颱風時遭大水衝毀，即使八河局、縣府本預計卅日左右才完工，現已趕工中。

卑南溪水覆蓋未完工 加重揚塵

雖氣象資訊台東市區為六至七級風，對臨海民眾來說，「根本像輕度颱風」市區有些建物鐵皮都被吹翻。而昨早十一時，也發生外地衝浪客到成功鎮衝浪卻被強風吹離岸，一對男女離岸約五百公尺難所幸已安全獲救以返回。

環保局表示，受到東北季風及低氣壓外圍環流影響，至昨台東風勢強勁導致台東、關山、池上等地出現揚塵現象，環保局除持續監測空氣品質，並於上午啟動自主應變作業，範圍涵蓋臺東市、卑南鄉、鹿野鄉、關山鎮及池上鄉。

環保局也表示，目前卑南溪台東大橋下游使用大型機具持續進行水覆蓋修復，進度已達六成。縣府將督促中央權管單位一同加速修復作業，以降低揚塵發生機率。

昨早十一時縣府籌組「空氣品質惡化防治指揮中心」線上作業，啟動應變，例如社會處、衛生局、教育處通知所轄團體，針對空氣敏感者關閉門窗、戴好口罩，環保局出動灑水車在河堤、重要大馬路灑水，公所則以跑馬燈、電子看板發布揚塵訊息，以將揚塵損害降到最低。

