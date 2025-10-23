為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    民進黨正國會挺黃秀芳 再戰彰化縣長

    2025/10/23 05:30 記者陳政宇／台北報導

    民進黨二〇二六年彰化縣長提名，目前包含立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富等四人表態角逐。民進黨正國會昨發聲明，決議支持黃再次投入彰化縣長初選，邱則因違反決議被除名；此外，陳也向中央黨部遞交參選意願表，爭取出線。

    正國會發聲明表示，經多份民調觀察且對比多位藍營擬參選人，特別是對比藍營最強人選、國民黨立委謝衣鳯，結果都顯示黃秀芳為最強人選。

    正國會說，經多次協調包括民調，邱建富仍執意違反正國會會員大會決議，嚴重違反組織紀律，因此正國會廿一日決策會議決議一致通過予以除名。

    邱建富昨現身民進黨中央黨部遞交參選意願表時受訪說，下屆彰化縣長選舉，民進黨非常有機會贏回政權；但前提是，必須要團結、經民調選出最強候選人才能贏。感謝正國會這五年來的合作，彰化市綠營基本盤是三成、國民黨七成，自己能以五十八％選票翻轉且連任，代表能夠拿到近三成非綠選票，若他有機會出來，非常有機會當選。

    據了解，陳素月昨也簽署並遞交參選意願表。她說明，身為四屆連任的立委，過去得票率皆過半，民眾一直期盼她未來能帶領彰化縣，也會竭力爭取成為民進黨被提名人。

