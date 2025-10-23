台中爆非洲豬瘟 彰投未傳異常

台中傳出非洲豬瘟，全國豬隻禁宰禁運5天，市場豬肉攤買氣上揚。（記者湯世名攝）

台中養豬場爆發非洲豬瘟，消息一出全台毛豬拍賣市場瞬間動盪，一度傳出每公斤價格跌到五十元。不過彰化肉品市場昨上午十一點前的拍賣行情仍維持每公斤約九十三元，與疫情傳出前相差無幾，市場秩序穩定。

彰化肉品市場拍賣價 每公斤約93元

彰化肉品市場總經理陳國興表示，縣府推動的「彰化健康豬」品牌，平時即由動物防疫人員不定期抽驗血液與飼料樣本，至今未發現異常。彰化肉品市場每日拍賣約一八〇〇至一九〇〇頭，價格維持在每公斤九十三至九十五元。禁運期間市場將暫停收豬，鼓勵員工休假，並配合中央防疫作業，若檢體結果無虞，預計最快二十九日恢復交易。

至於消費市場端，彰化市包括阿璋肉圓、魚市場爌肉飯等業者強調，還有部分溫體豬肉可供應消費市場，但只要豬肉賣完就開始休息，直到解禁。

台中市養豬大戶大安區農會總幹事蔡建宗說，豬肉經高溫處理煮熟後，消費者可安全食用，目前已配合農業部進行疫調。另外，梧棲養豬場周邊並無其他畜牧養豬場，最近一家養豬場位於清水區，但距離逾五公里，清水區農會指出，此家養豬場為台中市示範養豬場，廿二日複檢合格。

南投縣目前則有八十六戶養豬戶、飼養約八萬豬隻，縣府家畜疾病防治所昨啟動防疫措施，通知養豬戶加強自主防範、每日通報飼養健康情況，並派員輔導南投農產運銷公司消毒與紀錄，以及觀察運豬車及拍賣場豬隻是否有異常狀況發生。

