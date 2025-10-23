為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中中央市場鷹架被吹倒 壓6車1傷

    2025/10/23 05:30 記者許國楨、黃旭磊／台中報導
    整片鷹架倒塌瞬間。（民眾提供）

    整片鷹架倒塌瞬間。（民眾提供）

    台中市北區中央市場使用近半世紀，市府規劃改建活化，去年撤出攤商收回用地，將改造為塗鴉公園、社會住宅與停車場三合一的「菜市仔園區」，未料昨下午傳出工安意外，工地整排鷹架被強風吹倒倒塌，砸中六輛汽機車，其中一名男騎士遭到波及，所幸無生命危險，詳細事發原因還有待釐清。

    議員批市府工安管理鬆散

    儘管事故原因仍在釐清，市長盧秀燕也說，治安公安工作時刻不能放鬆，但民進黨籍市議員陳俞融痛批市府工安管理長期鬆散，監督機制形同虛設，尤其中央市場為市府主導重要工程，卻接連出包，凸顯施工安全查核不足、監造流於形式，要求市府立即全面清查工地安全管理流程，追究責任、公開檢討，不能再讓公共工程成為「安全死角」。

    這起工安事故發生在昨下午，北區五權路、篤行路口的「中央市場改建工程」，原本用來防護的鷹架，因強風瞬間掀起，整排結構失衡倒塌，共壓到六輛行經或停放路旁汽機車，其中廿七歲男騎士當場被掃中倒地，手腳擦挫傷，所幸意識清楚，監視器畫面顯示，事故發生前交通順暢，未料短短不到幾秒，鷹架如骨牌般傾倒隨即覆蓋整個路面，現場一片混亂又驚悚。

    市府勒令停工 共開罰18萬

    市府都發局隨即到場查處，當場勒令停工，針對承造人與監造人個別開罰九萬元罰鍰，後續若查有違反職安法，將再裁處三萬元以上、三十萬元以下罰鍰。

    另外，台中市結構工程技師公會理事長許庭偉及相關技師，初步勘查發現鷹架上方以鐵絲固定，下方則採部份壁拉桿固定，可能因近日強風，導致鷹架壁拉桿與固定鐵絲網有不當脫落，將進一步釐清。

    台中市北區中央市場進行改建，昨天下午整排工地鷹架被強風吹倒倒塌。（民眾提供）

    台中市北區中央市場進行改建，昨天下午整排工地鷹架被強風吹倒倒塌。（民眾提供）

    台中市北區中央市場進行改建，昨天下午整排工地鷹架被強風吹倒倒塌，砸中6輛汽機車，其中1名男騎士遭到波及。（民眾提供）

    台中市北區中央市場進行改建，昨天下午整排工地鷹架被強風吹倒倒塌，砸中6輛汽機車，其中1名男騎士遭到波及。（民眾提供）

    圖
    圖
