羅浮宮被竊影響》台中綠美圖10/28試營運 加強保全

中美館收藏大師葉火城作品「火炎山下」。（中市府提供）

首展展出逾70位國內外藝術家作品 議員要求注意維護

法國巴黎羅浮宮十九日發生重大竊案，四名竊賊費時七分鐘成功得手八件珍貴王室珠寶逃逸，引發全球嘩然，台中市綠美圖十月廿八日起試營運，十二月十三日正式開館，台中市議員何文海關切其中的市立美術館藏品相關保安是否準備好了，應引以為鑑；台中市文化局長陳佳君說，有注意到羅浮宮案，會非常注意典藏庫加強保全。

請繼續往下閱讀...

羅浮宮發生重大竊案，竊賊竟只花七分鐘就得手，何文海昨在議會質詢時指出，羅浮宮是世界著名景點，藏品豐富，享譽國際，保全竟然不堪一擊，頓成國際笑話，台中綠美圖將在十二月十三日開館，下週二（廿八日）就要試營運，市立美術館的首展受到注目，將展出來自廿國逾七十位國內外藝術家作品，各方除關心首展是否能一炮而紅外，因為羅浮宮發生重大治安事件，他也要求文化局要加強保全，不能出現笑話。

他另指出，除綠美圖的中美館外，台中市文化局轄管處藝文場館共有六千多件典藏品，文化局除了做好典藏外，也要做好保全，一併保護台中市的藝文資產。

中美館收藏767件重量級藝術家作品

陳佳君指出，綠美圖的中美館目前已收藏有七六七件重量級藝術家作品，首展有特別為台中展出的作品，也有借來的作品，每一件都是無價之寶，中美圖已準備好了，典藏庫保全嚴密，因顧及作品保存，須等典藏庫完工讓化學物質發散後才會讓藏品進駐，但在羅浮宮事件後，中美館特別委託保全公司加強管理，不會讓類似事件發生。

文化局指出，台中市立美術館收藏不少台灣重量級大師作品，包括台灣膠彩畫之父林之助的膠彩畫「歸巢」、林之助極為稀有的馬賽克作品「秋果」、中部美術推手葉火城的油畫「火炎山下」、人間國寶王清霜的漆藝「佇聆孔雀」，以及台灣戰後重要畫家陳銀輝的油畫「夾道梅花開」等大師作品，見證台灣藝術發展歷程，更象徵中部藝術能量的凝聚。

羅浮宮珠寶7分鐘被竊，台中綠美圖開館在即，議員何文海促加強典藏品保全。 （記者蘇孟娟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法