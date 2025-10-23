為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《台中爆非洲豬瘟》新北訪視107豬場 無豬隻、化製車流入

    2025/10/23 05:30 記者黃子暘／新北報導

    台中市出現爆發非洲豬瘟案例，新北市府組成非洲豬瘟災害應變中心與聯合稽查小組，昨由副市長朱惕之主持會議，將展開全面聯合稽查、加強豬隻屠前屠後檢查及消毒作業，並訪視新北一〇七家養豬場，此外，台中案場尚無豬隻及化製車流向新北市。

    議員山田摩衣詢問，中央指示禁宰禁運豬隻五天，呼籲市府即刻盤點學校營養午餐的菜單與供應商來源；此外，新北市每日約產生六十三噸養豬廚餘，禁用廚餘養豬後，如何處理？

    營養午餐將適時調整菜單

    環保局長程大維、教育局長張明文表示，非洲豬瘟病毒不耐高溫，新北會將養豬廚餘全數送焚化廠高溫處理；此外，已請各校加強防疫與餐飲衛生管理，並通知各校及團膳業者禁止廚餘再利用，在兼顧營養與安全之下必要時調整菜單，且各校每日皆透過「校園食材登錄平台」登錄食材資訊，教育局也派員每天抽查登錄情形。

    市議員李宇翔詢問新北是否近期有豬隻異常死亡或大量死亡案例？林口、泰山區養豬場數量佔新北四分之一，農業部規定廚餘養豬須飼養一九九頭以上，代表具一定規模，禁用廚餘養豬後料將造成飼料搶購，請市府多協助豬農。

    每週稽查廚餘豬場無異常

    農業局長諶錫輝表示，目前無異常通報，另農業局配合環保局每週稽查廚餘養豬場，目前無異常，新北肉品市場亦無進口案場豬隻，將會全力協助採購飼料。應變中心表示，稽查小組加強訪視養豬場，輔導業者落實生物安全防護措施，禁止廚餘餵飼；禁運禁宰前已運出的豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查及消毒，並將每日派駐防疫人員針對運豬車輛及夜間運輸車輛盤查，也透過農業部動植物防疫檢疫署「運輸車輛查核系統」隨機沿路攔查載運車輛。

    熱門推播