雨炸新北撤離1600人 多處土石滑落

三峽區二鬮路110巷20號民宅前發生邊坡崩塌，停在路邊車輛懸空，現已吊離。（新北議員蘇泓欽提供）

土石流潛勢溪流警戒104條 平溪線嶺腳車站附近鐵軌路基掏空

受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，豪雨狂炸北台灣，新北市截至昨天下午五點半，針對土石流潛勢溪流紅色與黃色警戒區域，以及大規模崩塌潛勢區，總計已疏散撤離一千六百人；汐止、三峽、淡水等地都發生土石滑落，初步排除完畢恢復通行。

消防局長陳崇岳指出，根據中央氣象署和天氣風險管理公司預判，新北市平溪、雙溪、貢寮、汐止等地區降雨明顯，新北市災害應變中心共受理二一三件災情，以路樹倒塌、道路土石坍方和積淹水為主，土石流潛勢溪流紅色及黃色警戒有一〇四條，汐止有一處大規模崩塌區潛勢區，這些地方共撤離約一千六百人，收容安置七十三人，沿海可能出現六公尺高巨浪，已勸離卅三名觀浪遊客，今天起雨勢逐漸趨緩。

平溪線搶修至11月底 平日停駛

台鐵公司平溪線已連續三天停駛，昨天上午發現平溪區嶺腳車站附近鐵軌路基掏空約一百多公尺，台鐵宜蘭工務處人員昨前往勘查搶修作業，平溪線搶修要到十一月底，平日停駛，週末假日行駛瑞芳至十分。

汐止長青路邊坡滑落 老爺山莊淹水

養護工程處表示，汐止區長青路二一〇巷昨天凌晨大規模發生邊坡滑落，導致交通中斷，大量土石滑落下方的老爺山莊，導致排水系統堵塞，老爺山莊淹水及膝，社區出入口被堵，部分土石沖入民宅，工務局機具進場清除淤泥，讓住戶可以進出。後續將會同專家學者研議擋土牆及邊坡穩定方案。

伯爵山莊擋土牆坍塌 住宅路基流失

汐止區伯爵山莊二期擋土牆坍塌，樹木、土石滑落至馬路，造成交通一度中斷，邊坡上有二戶住宅路基流失，市府先以混凝土塊護欄防護坡腳、加蓋帆布，避免坍方範圍擴大，搶修後初步恢復車輛通行。

三峽區二鬮路一一〇巷廿號民宅前昨早約九點發生邊坡崩塌，停在路邊的一台廂型車二個輪子懸空在邊坡上，幸無人員受困車內，三峽區公所已將車輛吊離，並進行初步邊坡防護。

淡水山區坪頂路昨天也發生土石流，坪頂路民宅邊坡護欄、山坡土石滑落，幸無人員受傷，目前坪頂路往小坪頂方向，雙向封閉，呼籲民眾提早改道。

新北市因大雨釀成災情，昨天仍正常上班、上課，引發許多市民不滿，大量留言湧入新北市長侯友宜臉書，批評市府「冷眼看災」。侯友宜回應，市府根據中央氣象署及天氣風險管理公司資訊綜合評估，雨量是判斷停班、停課的標準之一，以安全為考量，做好萬全準備，市府掌握所有災情並迅速處理。

此外，原定十月十四開幕的「水豚君（KAPIBARASAN）」碧潭地景裝置展，將順延至十一月一日舉行。

新北市汐止區康寧街、福德路口邊坡坍方，上方住戶岌岌可危。（記者盧賢秀攝）

台鐵平溪線嶺腳車站附近地層滑動，造成鐵軌路基掏空100多公尺。 （記者盧賢秀攝）

