為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    破功 台中梧棲豬場爆非洲豬瘟 全國豬隻禁運禁宰5天、禁用廚餘養豬

    2025/10/23 05:30 記者蔡淑媛、歐素美、蘇孟娟、楊媛婷／綜合報導
    台中梧棲區一處養豬場，爆發非洲豬瘟疫情。（記者廖耀東攝）

    台中梧棲區一處養豬場，爆發非洲豬瘟疫情。（記者廖耀東攝）

    台中梧棲區一處養豬場，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，台灣苦守七年防線破功！

    農業部昨宣布，啟動七大應變措施，包含在台中成立前進應變所，由次長杜文珍進駐，即起全國豬隻一連五天禁運禁宰、全面禁用廚餘，全國肉品市場與運輸車清消、加強屠宰檢查、啟動全國豬場防疫調查、穩定豬肉供應。

    接連誤判延宕 台灣7年防線失守

    該豬場本月十日到十四日已死亡五十多頭豬，十四日特約獸醫師到場查看，以豬隻胸膜型肺炎投藥處理；台中市動保處十四日接到警示到場訪視卻未採檢，接連兩次誤判。

    二十日，該養豬場養殖的三百多隻豬已累計一一七隻豬死亡，才採檢送驗，隔天檢驗報告陽性，漏夜撲殺一九五頭，進行動物移動管制、執行全場消毒等，防疫動作慢半拍。

    多名台中市議員痛批，台中市府不僅延遲對豬場採樣、違反農業部非洲豬瘟防檢SOP，更錯失十天防疫通報黃金時間，根本慢半拍！

    農業部7措施應變 議員批中市府

    台中農業局長張敬昌解釋，十四日動保處獸醫師到場查看，豬隻無非洲豬瘟的典型症狀（流鼻血、全身缺氧、耳朵瘀血及血痢），與豬場特約獸醫師診斷是「胸膜型肺炎」，餵豬吃藥、打針也有改善，胸膜型肺炎非法定傳染病，才未強制採樣 。

    外界質疑廚餘是防疫破口，張敬昌強調原因還在疫調；環保局長陳宏益說，案場十年來皆使用單一公所清潔隊的廚餘，今年三次稽查都合格。

    盧秀燕昨被問及台中爆非洲豬瘟，先是閉口不談，接受電子媒體訪問才說「地方會和中央合作，避免事態擴大，希望是個案」，她也缺席市府臨時舉行的非洲豬瘟記者會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播