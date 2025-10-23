破功 台中梧棲豬場爆非洲豬瘟 全國豬隻禁運禁宰5天、禁用廚餘養豬

台中梧棲區一處養豬場，爆發非洲豬瘟疫情。（記者廖耀東攝）

台中梧棲區一處養豬場，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，台灣苦守七年防線破功！

農業部昨宣布，啟動七大應變措施，包含在台中成立前進應變所，由次長杜文珍進駐，即起全國豬隻一連五天禁運禁宰、全面禁用廚餘，全國肉品市場與運輸車清消、加強屠宰檢查、啟動全國豬場防疫調查、穩定豬肉供應。

接連誤判延宕 台灣7年防線失守

該豬場本月十日到十四日已死亡五十多頭豬，十四日特約獸醫師到場查看，以豬隻胸膜型肺炎投藥處理；台中市動保處十四日接到警示到場訪視卻未採檢，接連兩次誤判。

二十日，該養豬場養殖的三百多隻豬已累計一一七隻豬死亡，才採檢送驗，隔天檢驗報告陽性，漏夜撲殺一九五頭，進行動物移動管制、執行全場消毒等，防疫動作慢半拍。

多名台中市議員痛批，台中市府不僅延遲對豬場採樣、違反農業部非洲豬瘟防檢SOP，更錯失十天防疫通報黃金時間，根本慢半拍！

農業部7措施應變 議員批中市府

台中農業局長張敬昌解釋，十四日動保處獸醫師到場查看，豬隻無非洲豬瘟的典型症狀（流鼻血、全身缺氧、耳朵瘀血及血痢），與豬場特約獸醫師診斷是「胸膜型肺炎」，餵豬吃藥、打針也有改善，胸膜型肺炎非法定傳染病，才未強制採樣 。

外界質疑廚餘是防疫破口，張敬昌強調原因還在疫調；環保局長陳宏益說，案場十年來皆使用單一公所清潔隊的廚餘，今年三次稽查都合格。

盧秀燕昨被問及台中爆非洲豬瘟，先是閉口不談，接受電子媒體訪問才說「地方會和中央合作，避免事態擴大，希望是個案」，她也缺席市府臨時舉行的非洲豬瘟記者會。

