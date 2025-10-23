為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    建築外牆剝落 湖口老街申請總體檢

    2025/10/23 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    湖口老街春寅號建築女兒牆的立面柱頭，前天掉落人行道。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣湖口老街擁有百年歷史，紅磚巴洛克式建築深具特色，是重要觀光景點，但有住戶憂心外牆出現龜裂、剝落情況，盼政府協助以避免惡化；湖口鄉公所表示，經爭取客委會補助，除將改善老街鋪面及夜間照明，也已研擬計畫，積極申請老街騎樓建築總體檢與修繕經費，希望維護歷史風貌並提升公共安全。

    立面柱頭掉落人行道

    湖口老街戶住表示，老街春寅號建築女兒牆上的立面柱頭，前天因不堪風雨侵蝕，突然掉落在人行道上，所幸未砸傷人車。這已是繼上次另棟建築牆面裝飾掉落後的第二起事故。如果發生在假日，人潮聚集，後果恐難以想像。

    公所爭取客委會補助

    住戶們說，湖口老街的整修工作已經超過廿年，有關單位是否能加快腳步，針對老街進行全面檢查及維修？這些年久失修的建築無疑是一大潛在威脅。而在現今的情況下，住戶是否可以自行將有隱患的立面拆除？若是自家建築的構件砸傷了路人，又該由誰來承擔責任？

    縣府文化局表示，依據都市計畫，湖口老街屬傳統建築區，不適用《文化資產保存法》，適用建管、土管及都計相關規定。該局協助提供具有傳統建築經驗的建築師、技師、匠師或施工廠商，供住戶或商家進行專業評估或修繕。

    湖口老街建築牆面裝飾掉落（左側）。（記者廖雪茹攝）

