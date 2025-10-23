為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    連日豪大雨 龜山2社宅基地崩塌

    2025/10/23 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    龜山興安段社宅基地坡面滑落百坪。（住宅處提供）

    受到連日豪大雨影響，桃園市龜山區善捷段社會住宅基地廿一日傳出局部崩塌，議員陳雅倫昨天揭露，位於下龜山的興安社宅基地也有崩塌情形，對此，市府住宅發展處已要求這兩處社宅承建廠商停工，持續監控基地狀況，應完成地質改善並提出復工計畫，經市府建築管理處審竣後才會同意復工。

    善捷段先傳出 興安段也坍塌百坪

    住宅處官員表示，兩處社宅基地皆是坡面滑落，善捷段社宅正在開挖地下層，基地南側局部坡面滑落，面積約卅多坪，興安段社宅基地也發生相同情形，面積大約一百坪，經專業技師勘查，研判都是大雨造成土壤含水量過高而崩塌，幸好附近無建物，也無人員受傷，沒有立即公共安全危險，將持續監控雨勢對兩處基地的影響。

    住宅處︰要求廠商停工 改善地質

    善捷段社宅位於文青六路，鄰近桃園機場捷運A7站、長庚大學、體育大學、林口工業區及華亞科技園區，將興建地上十五層、地下兩層建築，提供三三六戶社宅；興安段社宅位於興達路，鄰近龜山公所、幸福國小，將興建地上十三層、地下三層建築，提供一三〇戶社宅，兩處社宅都在去年十月動工。

    陳雅倫說，多日大雨，龜山區兩處社宅基地驚傳工地局部崩塌事件，善捷段社宅緊鄰文青六路的路基出現掏空危險，氣象預報這兩天持續降雨，市府除待天氣穩定時加強穩固基地，也應強化工地管理監督，不要造成憾事發生。

