    首頁 > 生活

    桃園明年開徵污水費 27萬戶須繳費

    2025/10/23 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市明年元旦起將針對污水下水道接管用戶開徵污水下水道使用費，圖為大溪水資源回收中心。（水務局提供）

    每度1元 每月每戶約付10到15元 家戶接管率逾27％

    桃園市政府明年元旦起針對污水下水道接管用戶開徵污水道使用費，估逾廿七萬家戶須繳費，考量正在推廣接管、避免遽增民眾負擔，每度（一噸）僅收費一元，是台北、新北、高雄市的五分之一，換算每月每戶約付十到十五元。

    市府水務局昨於議會定期會工作報告，議員彭俊豪質詢指出，桃市污水下水道接管率在六都排名後段班，能夠理解使用者付費原則，但仍在推動接管率，開徵污水道費恐影響家戶接管意願，建議對中低收入戶納入減免考量。

    議員建議 超過基準再收費 鼓勵節水

    議員于北辰建議，採每個月超過水費基準收費，未超過則不收費，可鼓勵民眾節約用水；議員謝美英表示，桃市垃圾費隨袋徵收、污水道使用費明年都要上路，相關配套必須完善，工程品質也應提升，不要讓政策淪為搶錢；議員黃婉如、李柏坊、周玉琴、林政賢、舒翠玲咸認，目前污水接管率仍低，急著要開徵污水道費，一定要向民眾說清楚開徵理由。

    水務局長劉振宇答詢時表示，因爭取到行政院核定桃園航空城污水下水道系統第一期專案計畫補助約九十六億元，若未於明年開徵污水道費，將被減少該專案計畫四．八億元及已發包工程每年一．二億元的中央補助款，估計每年收到的污水道費約六千萬元，等於用六千萬元換六億元補助做地方建設，對市民是有利的。

    水務局︰比雙北、高雄的每度5元低

    劉振宇說，明年元旦起開徵污水道費的對象是已接管的家庭用戶，現已接管廿七萬一五四六戶，費率每度一元，相較雙北、高雄每度五元低；後續完成接管的用戶，將於接管工程驗收合格日起一個月內建檔，並通知台灣自來水公司納入收費名單後，開始隨自來水繳費單通知住戶並收費。

    桃市污水下水道家戶接管率截至九月為廿七．四七％，超越台中市，已非六都之末，以明年底超越台南市為目標持續建設中。

