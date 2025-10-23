為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲屏彰3大養豬縣防疫升級

    2025/10/23 05:30 記者李文德、葉永騫、陳彥廷、張聰秋／綜合報導
    雲林縣府即刻針對縣內1200養豬場抽驗。（資料照，記者李文德攝）

    雲林縣府即刻針對縣內1200養豬場抽驗。（資料照，記者李文德攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情後，雲林、彰化與屏東等養豬大縣全面升級防疫。全台豬隻禁運、禁宰五日，農業部呼籲各縣市嚴防疫情外擴，地方也同步啟動最高防疫機制。

    養豬頭數全國第一的雲林縣長張麗善表示，已成立預防小組召開「重大疫病緊急應變會議」，針對全縣一千二百家養豬場抽查，並啟動五大防堵措施，包括：增加高風險區域消毒頻率、加強稽查養豬場、嚴格門禁管制與車輛及人員消毒、加強場內清潔與自主健康觀察、違者可罰五萬至一百萬元且不予補償等；她呼籲中央全面禁止廚餘養豬，從根本杜絕疫情。

    屏東縣登記飼養豬隻逾一百萬頭，為全國第二，縣長周春米指示即刻啟動「十大應變措施」，包括強化養豬場疫情調查、屠宰場運輸車輛GPS稽查與每日消毒、禁止外縣市斃死豬進入化製廠、廚餘暫送掩埋場處理等。

    屏東黑豬畜牧協會理事長方志源表示，若全面禁廚餘，台灣純種黑豬產業恐滅絕，盼政府保留食品廠事業廢棄物供應。

    彰化縣緊鄰台中，昨宣布即起全縣廚餘一律送溪州焚化爐燒毀。環保局已通知二十六鄉鎮市公所與業者，熟廚餘一律焚化處理，並嚴禁外運豬隻。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播