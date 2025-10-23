雲屏彰3大養豬縣防疫升級

雲林縣府即刻針對縣內1200養豬場抽驗。（資料照，記者李文德攝）

台中爆發非洲豬瘟疫情後，雲林、彰化與屏東等養豬大縣全面升級防疫。全台豬隻禁運、禁宰五日，農業部呼籲各縣市嚴防疫情外擴，地方也同步啟動最高防疫機制。

養豬頭數全國第一的雲林縣長張麗善表示，已成立預防小組召開「重大疫病緊急應變會議」，針對全縣一千二百家養豬場抽查，並啟動五大防堵措施，包括：增加高風險區域消毒頻率、加強稽查養豬場、嚴格門禁管制與車輛及人員消毒、加強場內清潔與自主健康觀察、違者可罰五萬至一百萬元且不予補償等；她呼籲中央全面禁止廚餘養豬，從根本杜絕疫情。

屏東縣登記飼養豬隻逾一百萬頭，為全國第二，縣長周春米指示即刻啟動「十大應變措施」，包括強化養豬場疫情調查、屠宰場運輸車輛GPS稽查與每日消毒、禁止外縣市斃死豬進入化製廠、廚餘暫送掩埋場處理等。

屏東黑豬畜牧協會理事長方志源表示，若全面禁廚餘，台灣純種黑豬產業恐滅絕，盼政府保留食品廠事業廢棄物供應。

彰化縣緊鄰台中，昨宣布即起全縣廚餘一律送溪州焚化爐燒毀。環保局已通知二十六鄉鎮市公所與業者，熟廚餘一律焚化處理，並嚴禁外運豬隻。

