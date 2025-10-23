為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    學者專家：9成非洲豬瘟經廚餘傳播 應全面禁用

    2025/10/23 05:30 記者楊媛婷、邱芷柔、陳彥廷／綜合報導
    黑豬多數以廚餘飼養。（記者葉永騫攝）

    黑豬多數以廚餘飼養。（記者葉永騫攝）

    台中梧棲區一處廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台大獸醫所兼任助理教授李淑慧指出，非洲豬瘟九成以上由廚餘傳播，病毒傳染力強、無藥可治，也無疫苗，有必要全面禁用廚餘養豬，呼籲豬農加強生物安全防治，切勿使用非法疫苗。

    染病全場撲殺 勿用非法疫苗

    國立屏東科技大學獸醫學院院長邱明堂表示，非洲豬瘟潛伏期長，常以「溫水煮青蛙」方式讓豬隻逐漸病死，易讓飼主忽略警戒，憂心疫情已擴散。

    邱明堂指出，因之前非疫區，豬隻對非洲豬瘟完全無抵抗力，未來只要確診就得全場撲殺，感染不論是來源從人員到運輸過程都有可能，不可單只針對廚餘或飼料，希望是個案，才不會讓台灣多年的努力毀於一旦。

    農業部指出，該場使用廚餘養豬，來源仍在釐清中。李淑慧說，染疫豬隻一西西血液中含十的九次方病毒量，可存活至少一週；病毒可在冷藏豬肉存活約一百天、冷凍豬肉約一千天，豬舍中可達一個月，極為頑強。

    國內規定廚餘須烹煮至九十度、一小時以上，否則難以消毒。她強調，越南雖有疫苗上市，但效果不佳，中國大量走私疫苗仍無法壓制疫情，全面禁用廚餘養豬有其必要。

    中華民國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信表示，全台每日學校午餐約產生一萬桶廚餘，禁用後須儘速提出去化方案；農業部次長杜文珍說，環境部將協調各縣市回收處理，費用由農業部負擔。

    林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，非洲豬瘟僅在豬隻間傳染，非人畜共通疾病，不影響人體健康與食安；病毒對人無害，但若擴散恐重創產業，政府採高規格防堵是正確決策。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播