學者專家：9成非洲豬瘟經廚餘傳播 應全面禁用

黑豬多數以廚餘飼養。（記者葉永騫攝）

台中梧棲區一處廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台大獸醫所兼任助理教授李淑慧指出，非洲豬瘟九成以上由廚餘傳播，病毒傳染力強、無藥可治，也無疫苗，有必要全面禁用廚餘養豬，呼籲豬農加強生物安全防治，切勿使用非法疫苗。

染病全場撲殺 勿用非法疫苗

國立屏東科技大學獸醫學院院長邱明堂表示，非洲豬瘟潛伏期長，常以「溫水煮青蛙」方式讓豬隻逐漸病死，易讓飼主忽略警戒，憂心疫情已擴散。

邱明堂指出，因之前非疫區，豬隻對非洲豬瘟完全無抵抗力，未來只要確診就得全場撲殺，感染不論是來源從人員到運輸過程都有可能，不可單只針對廚餘或飼料，希望是個案，才不會讓台灣多年的努力毀於一旦。

農業部指出，該場使用廚餘養豬，來源仍在釐清中。李淑慧說，染疫豬隻一西西血液中含十的九次方病毒量，可存活至少一週；病毒可在冷藏豬肉存活約一百天、冷凍豬肉約一千天，豬舍中可達一個月，極為頑強。

國內規定廚餘須烹煮至九十度、一小時以上，否則難以消毒。她強調，越南雖有疫苗上市，但效果不佳，中國大量走私疫苗仍無法壓制疫情，全面禁用廚餘養豬有其必要。

中華民國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信表示，全台每日學校午餐約產生一萬桶廚餘，禁用後須儘速提出去化方案；農業部次長杜文珍說，環境部將協調各縣市回收處理，費用由農業部負擔。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，非洲豬瘟僅在豬隻間傳染，非人畜共通疾病，不影響人體健康與食安；病毒對人無害，但若擴散恐重創產業，政府採高規格防堵是正確決策。

