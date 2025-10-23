疫情待釐清 農業部暫停豬肉出口

農業部長陳駿季（右起）、次長杜文珍、農業部獸醫所所長鄧明中等，22日召開「疑似法定動物傳染病說明記者會」。（記者張嘉明攝）

台中梧棲一處養豬場疑似感染非洲豬瘟，農業部證實檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，農業部次長杜文珍表示，為展現我國負責的態度，即起所有台灣豬肉暫停出口。台中地檢署啟動剪報分案作業，指派康存孝檢察官積極查辦。

隨中國於二〇一八年爆發嚴重非洲豬瘟疫情，亞洲多國淪陷，我國採取邊境嚴守策略，今年六月獲得世界動物衛生組織（WOAH）認定為非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟非疫國，是亞洲唯一三大豬病非疫國，也讓許多養豬戶期待台灣生鮮豬肉擴大外銷。

請繼續往下閱讀...

農業部次長杜文珍進駐台中前進所

目前我國生鮮豬肉已可外銷到菲律賓、新加坡等國，豬肉加工品等則可外銷到日本，截至今年九月為止，我國生鮮與冷凍豬肉外銷超過二五〇公噸。

農業部部長陳駿季表示，昨日已在台中成立前進應變所，由我國首席獸醫師、次長杜文珍進駐，全國豬隻禁運禁宰五天，並視後續狀況延長，昨起全面禁用廚餘，並進行全國各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業；禁運禁宰前已運出之豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強檢查；啟動全國各縣市豬場防疫調查，掌握豬隻健康狀態；產銷調節，穩定豬肉供應。

防檢署組長林念農表示，疑似案例場採預防性撲殺，案例場中心半徑三公里設立管制區，共計涵蓋二場豬場（其中一場已停養），針對疑似案例場的運輸車軌跡與關聯場調查，相關卅三場都無異常。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，支持防疫應變措施，將通知所有養豬戶做好生物安全防疫措施，若有疫病就會第一時間通報。

台中地檢署主動分案調查

台中地檢署也主動進行分案調查，將與農業部動植物防疫檢疫署、台中市食藥安全處及動保防疫等單位聯繫，釐清是否涉及違反動物傳染病防治條例或其他相關法規，嚴肅查辦，維護公共利益及社會安全。

衛福部食藥署副署長王德原說明，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，民眾不用恐慌。

王德原表示，防範非法豬肉流入食品供應鏈，若業者現場無法提供國內屠宰證明，或輸入進口報單等肉品來源單據，均由所轄衛生局依法辦理，且若有使用病、斃死豬肉情況，可處新台幣六萬元以上、二億元以下罰鍰，情節重大者可命其歇業、停業，或廢止相關登錄。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法