自由日日Shoot》豬瘟非疫區破功 專家推估9月底染病／中市挨批怠惰 病毒恐已蔓延

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，從10月10日至14日陸續死亡50多頭豬，累計到20日已死亡117頭，農業局21日漏夜撲殺195頭。 （記者廖耀東攝）

台灣嚴守非洲豬瘟七年，昨日被破功震驚全國。屏科大獸醫學系教授林昭男表示，依潛伏期推估，台中該廚餘養豬場可能於九月底染疫。由於廚餘多為集中蒸煮後分送，應追查使用同批廚餘的養豬場，徹底追蹤運豬車與化製車足跡。他強調，主管機關應管制現場人流，病毒雖不會感染人，但可能隨人進出傳播。

應追查使用同批廚餘的養豬場

台中梧棲養豬場豬隻十月十日出現死亡，至二十日累計死亡一百一十七頭。林昭男說，非洲豬瘟潛伏期約四至十九天，推估九月底即已感染。須回溯進出該場的運豬車與化製車足跡，相關豬場應全面疫調。

十月十日曾有獸醫師到場診治，該名獸醫近期訪視的豬場亦須列管，如有豬隻死亡，應全數採樣送驗，另外也需疫調過去三週案場是否有出售豬隻到屠宰場或其他豬場。

現場不少看熱鬧民眾 恐成隱形傳播鏈

案場豬隻已全數預防性撲殺，周邊三公里內養豬場實施移動管制，但昨天許多媒體為搶畫面前往，甚至有不少看熱鬧民眾，恐成隱形傳播鏈。林昭男指出，非洲豬瘟病毒極為頑強，除豬隻移動外，人員進出污染區也可能造成傳播。前往案場民眾鞋底可能沾染病毒，進而擴散至其他豬場。中國曾在公車站地面與紙鈔檢出病毒核酸，呼籲民眾與媒體勿再前往，衣鞋須徹底消毒，也不要採訪其他豬場。

病毒株序列與越南重組病毒株接近

該場九月底曾自台中潭子區購入仔豬。林昭男指出，獸醫所初步分析病毒株序列與越南重組病毒株較接近，隨國內豬價高漲，須留意走私豬隻或豬肉。他說，越南重組株死亡率較低、症狀不明顯，第一隻染疫豬不易被察覺，呼籲全台養豬場提高警覺。

毛豬拍賣應加強檢查內臟與屠體

他也提到，國內毛豬拍賣可追溯至養豬場，但仍存在「委託代售」制度，這類豬隻多為散戶飼養。昨天疫情公布後，新北毛豬拍賣出現九頭委託代售毛豬，平時極少見，疑為散戶急脫手，呼籲中北部屠檢獸醫師應加強檢查內臟與屠體，嚴防疫情擴散。

去年窮追「天選之肉」 此次拖10天才採驗

台中市議員江肇國與陳淑華痛批，去年台中高調宣誓驗出全國僅見的「天選之肉」，如今台中竟成為全台非洲豬瘟防線的破口，市府螺絲鬆了；市議員周永鴻與黃守達均表示，動保處前往養豬場訪視未採樣檢體送驗，拖到廿日才採樣，違反非洲豬瘟防檢SOP，更錯失十天「防微杜漸」黃金時間，造成防疫破口。

台中梧棲案例場發生歷程與關鍵時刻

