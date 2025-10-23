舊嘉市公所 將興建地下停車場

舊嘉義市公所預計年底前修復完工，市府將啟動新建地下停車場。 （記者王善嬿攝）

嘉義市政府活化歷史建築「舊嘉義市公所」，斥資二億五七三〇萬元進行修復再利用工程，預計今年底前完工；市府交通處規劃辦理該處地下停車場新建工程，將興建地下兩層停車空間，完工後預計提供一四三席汽車、六十一席機車停車位。

規劃143席汽車、61席機車停車位

市府前晚在崇文國小舉辦「嘉義市舊市公所地下停車場新建工程」說明會，由交通處長許啟明主持，九穗聯合建築師事務所建築師吳瑞龍、翔宏營造股份有限公司董事長徐一平等，向與會的民代、里長及民眾說明，因停車場施工界面與舊市公所工區部分重疊，待舊市公所完成施工界面交接，廠商將進場施作。

請繼續往下閱讀...

許啟明說，舊市公所修復再利用工程完工後，因應周邊停車需求，在民生北路與康樂街L型街區新建地下停車場，中央補助二．二億元、自籌款二．六億元，總經費四．八億元，規劃包括汽機車停車格及公共自行車停車格，預留智慧停車管理系統、電動車充電設施；基地外圍將設置人行道系統，打造無障礙、全齡共融的友善步行空間。

市民關注施工安全問題，許啟明表示，市府已將擋土支撐與鄰房保護列為重點規劃，將採連續壁加三層支撐結構，在鄰近歷史建築側施作微型樁，同時開挖前辦理鄰房鑑定，範圍為開挖深度四倍，設置廿四小時自動監測系統，確保周邊建物穩定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法