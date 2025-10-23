6國業者展售 雲林國際農機展25日登場

全國最大規模農機具展售活動「雲林國際農機展」，廿五至廿七日在虎尾高鐵特區登場。（記者李文德攝）

全國最大規模農機具展售活動「雲林國際農機展」，廿五至廿七日在虎尾高鐵特區登場，集結四二〇家農機業者、上千攤位，將展示國內外最先進的農機具、設施設備，更有六個國家的農機業者來台展售，讓民眾看見農業科技進步。

台灣農業機械暨資材協會理事長林裕國指出，雲林國際農機展今年邁入第十九年，去年吸引逾六十六萬人次，吸金逾七億元；縣府農業處長魏勝德表示，此次農機展分為九大展區，包含大型農建機暨國際展示區、農業創新資材區、省工農機暨資材區等，上千攤位將把農業科技創新一面完整呈現給民眾。

台灣農業機械暨資材協會理事長秘書長蔡竣宇說，國際展示區邀六國知名農機業者展售，如來自日本的NEW GREEN將展售水田農業機器人，盼透過外國業者展售，帶領民眾了解各國農機發展不同之處。

農糧署副署長陳啟榮指出，台灣農業普遍面臨缺工問題，因此推動農業機械計畫，二〇一七年推動以來，已協助逾廿萬農民補助購置逾廿二萬台農機，至今投入約七十億元；雲林縣長張麗善表示，農業必須以科技、智慧化方式持續升級，探索未來農業無限可能。

